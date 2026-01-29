ATU anuncia nuevo servicio del Corredor Morado que conectará Bayóvar con San Isidro en menor tiempo

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tráfico en Lima y Callao parece no tener solución e incluso empeorar con el pasar de los años. En medio de este caos, la ATU ha implementado una serie de corredores alrededor de la ciudad con la finalidad de brindar una opción segura y rápida para los miles de limeños y chalacos que se movilizan a diario.

ATU anuncia nuevo servicio del Corredor Morado

Por ejemplo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao cuenta con el Corredor Morado el cual beneficia principalmente al distrito de San Juan de Lurigancho. Gracias a diferentes servicios, los millones de vecinos de este populoso distrito pueden llegar a sus destinos de manera rápida y segura.

Precisamente, la entidad acaba de anunciar la implementación de una nueva línea dentro de esta ruta troncal la cual es denominada 'Servicio Extraordinario 09' que parte desde la zona de Bayóvar y llega hasta la avenida Juan de Arona en Canaval y Moreyra.

Este servicio iniciará en el paradero La Capilla en San Juan de Lurigancho y culminará en Canaval y Moreira en San Isidro. Los buses operarán desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche en ambos sentidos lo que permitirá a los usuarios tener un transporte público acorde a las exigencias.

Corredor Rosado conectará Lima con el Callao

Al igual que en San Juan de Lurigancho, la provincia constitucional del Callao tendrá un nuevo corredor que conectará en menor tiempo con el centro de Lima durante los siete días de la semana. A través de un evento donde participaron el alcalde provincial del Callao, Pedro Espadaro y el presidente ejecutivo de ATU, David Hernández, la entidad dio mayores detalles de este Corredor Rosado.

La operación de este servicio no solo contempla la implementación de buses, sino también que se habilitará carriles exclusivos para así permitir una mayor fluidez en ambos sentidos. Las unidades circularán por las avenidas Tomás Valle, Venezuela, Miguel Grau y Sáenz Peña y se implementará desde finales de marzo.

"La implementación de estos carriles exclusivos forma parte del Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao (PMU), que contempla más de 200 proyectos orientados a mejorar la movilidad urbana y la experiencia de viaje de los ciudadanos", expresó Hernández.

