Corte de AGUA el 17 de marzo: Distritos de Lima que se quedarán SIN servicio hasta por 12 horas

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Tu distrito se quedará sin agua? Conoce qué zonas se verán afectadas con el corte del servicio programado para el martes 17 de marzo, según el reporte del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), en Lima Metropolitana.

Motivo del corte de agua el 17 de marzo

Si estabas pensando en lavar ropa este martes, debes tomar tus precauciones, ya que a través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal indicó que ejecutará una nueva jornada de suspensión temporal del recurso hídrico en algunas zonas de la capital. ¿Por qué?

De acuerdo a su reporte, el corte será por trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y otras acciones que buscan mejorar el servicio. En el marco de esta restricción que se dará en un determinado horario, la empresa estatal exhorta a los usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del agua desde ya en recipientes limpios.

También les recuerda que, en caso de que el servicio no se vea restablecido en el horario indicado en su portal oficial, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000 para que, con su número de suministro a la mano, pueda saber el motivo de la demora.

Sin servicio en Lima Cercado

Áreas afectadas: Urb. Avep 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3ra etapa, Urb. Las Brisas 2da etapa. Cuadrante: Jr. Santa Francisca, Av. La Alborada, Jr. Rodavero, Av. Bertello, Jr. Santa Teodosia, Av. Santa Bernardita.

Urb. Avep 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3ra etapa, Urb. Las Brisas 2da etapa. Cuadrante: Jr. Santa Francisca, Av. La Alborada, Jr. Rodavero, Av. Bertello, Jr. Santa Teodosia, Av. Santa Bernardita. Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 41.

Corte de agua en Independencia

Horario de la suspensión: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

de la suspensión: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Zonas afectadas: A.H. Hermanos Ayar. Cuadrante: Jr. Quipacocha, Av. Chinchaysuyo, Jr. Colquepata, Jr. Mi Perú, Av. Antisuyo.

A.H. Hermanos Ayar. Cuadrante: Jr. Quipacocha, Av. Chinchaysuyo, Jr. Colquepata, Jr. Mi Perú, Av. Antisuyo. Motivo del corte: Limpieza de reservorio.

Sector 336.

También se reportó que el corte de agua será en el sector 337: desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en: A.H. 31 de Diciembre. Cuadrante: Psje. Los Incas, Psje. Las Ñustas, Psje. 18 de Marzo. Jr. Cajabamba, Psje. 31 de Diciembre, Psje. Vírgenes del Sol.

En Chorrillos

Zonas afectadas: Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97.

Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

En Santiago de Surco

Sector 182- Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur.

Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur. Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

En San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusílagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Horario del corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Motivo: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

La Molina y Santa Anita

Zonas afectadas de La Molina: Todo el distrito.

de La Molina: Todo el distrito. Áreas sin agua en Santa Anita: Área comprendida entre Av. De la Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

en Santa Anita: Área comprendida entre Av. De la Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas. Horario del corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

Así que ante el anuncio de Sedapal de que no habrá agua en al menos siete distritos el 17 de marzo, se aconseja almacenar agua desde ya antes de que se dé inicio con el corte del servicio.