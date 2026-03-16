Guillermo Viscarra sorprende con inesperada promesa si va al Mundial: ¿Se iría de Alianza Lima?

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En plena fecha FIFA y mientras la selección boliviana se prepara para el repechaje rumbo al Mundial 2026, El arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, sorprendió con una peculiar promesa tras un amistoso reciente.

Viscarra reaparece con Bolivia tras su lesión

Guillermo Viscarra volvió a tener minutos con la selección boliviana luego de superar una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante varias semanas.

El arquero íntimo se sumó de forma anticipada a la concentración de la 'Verde', tras coordinar previamente con el club íntimo para enfocarse en los partidos clave del repechaje al Mundial 2026.

Viscarra fue titular el último domingo en el amistoso frente a Trinidad y Tobago, disputado en Santa Cruz de la Sierra. El encuentro terminó con una victoria clara por 3-0 para los altiplánicos y marcó el primer partido de 'Billy' tras recuperarse físicamente.

Luego del encuentro, el arquero se detuvo a conversar con la prensa y fue consultado sobre una curiosa promesa si Bolivia logra clasificar al Mundial. Su respuesta no tardó en llamar la atención.

"No, no me corto el bigote, me puedo pelar la cabeza, pero el bigote no me lo saco", declaró el arquero entre risas, dejando claro que su característico look no está en discusión.

La lesión que lo alejó del arco de Alianza Lima

El regreso de Guillermo Viscarra también marca el final de un momento complicado para el arquero. El portero había sufrido un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho durante el partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Ese encuentro se disputó el pasado 4 de febrero en Pedro Juan Caballero y obligó al guardameta a mantenerse fuera de las canchas por varias semanas.

"Guillermo Viscarra también pasó exámenes médicos debido a molestias presentadas durante el cotejo. El resultado muestra un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho", detalló Alianza sobre la lesión del boliviano.

Durante ese tiempo, Alejandro Duarte asumió la titularidad en el arco del cuadro blanquiazul. Ahora, completamente recuperado y con minutos nuevamente en la selección boliviana, Viscarra busca retomar ritmo competitivo mientras Bolivia sueña con llegar al Mundial.

Guillermo Viscarra volvió a sumar minutos con la selección boliviana tras superar su lesión y, en medio de la ilusión por el repechaje al Mundial 2026, sorprendió con una curiosa promesa que rápidamente llamó la atención de los hinchas.