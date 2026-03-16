Examen de Admisión UNMSM 2026-II: ¿Alcanzaste vacante? AQUÍ LINK oficial de los resultados

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Descubre si alcanzaste vacante. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) lanzó el link oficial donde podrás conocer los puntajes y resultados de las cuatro fechas del Examen de Admisión 2026-II.

San Marcos: Cuatro fechas del Examen de Admisión 2026-II

El domingo 15 de marzo fue la última fecha del examen correspondiente al proceso de Admisión 2026-II , con la participación de más de 4 mil postulantes que compitieron por 108 vacantes para la carrera de Medicina Humana. Ese día se convirtió en la cuarta fecha, ya que, como se recuerda, los días 7, 8 y 14 de marzo también fueron clave para la rendición de la prueba con la que miles de jóvenes buscaban poder conseguir estudiar en la 'Decana de América'.

Durante cada jornada de uno de los exámenes más importantes en el sector educativo del país, la rectora Jeri Ramón Ruffner destacó el esfuerzo de los jóvenes y reafirmó el compromiso de San Marcos con la educación pública.

Asimismo, recordó que el ingreso a esta casa de estudios de nivel superior es altamente competitivo, por lo cual felicitaba el esfuerzo y dedicación de los postulantes por alcanzar el mejor resultado. Se reveló que la prueba contó con la participación de 27,735 postulantes, quienes compitieron por 5,804 vacantes.

Admisión 2026-II: Puntajes y resultados

En ese marco, tras la finalización del examen de Admisión UNMSM 2026-II que duró cuatro horas en la Ciudad Universitaria, la Oficina Central de Admisión (OCA) dio a conocer los resultados de las 81 escuelas profesionales. Así que si diste la prueba de admisión y deseas saber si lograste alcanzar una vacante en la carrera de tus sueños, ten en cuenta los siguientes pasos:

Ingresa a la web de la OCA de la UNMSM a través del siguiente ENLACE.

de la OCA de la UNMSM a través del siguiente Dale CLIC en "resultados del examen de admisión 2026" en el tipo de modalidad de ingreso.

Selecciona la carrera a la que postulaste.

Por último, ingresa tus datos (apellidos o código del postulante). Si lograste ingresar, verás al lado de tu nombre y puntaje, el puesto alcanzado y la siguiente frase: "Alcanzó vacante".

Pasos para conocer los resultados Admisión 2026-II San Marcos.|

¿Cuál fue el cronograma del examen San Marcos?

Sábado 7 de marzo de 2026: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales).

de marzo de 2026: (Ciencias Económicas y de la Gestión) y (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales). Domingo 8 de marzo de 2026: Área B (Ciencias Básicas), Área C (Ingenierías) y examen especial para todas las áreas.

de 2026: (Ciencias Básicas), (Ingenierías) y examen especial para todas las áreas. Sábado 14 de marzo de 2026: Área A (Ciencias de la salud, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana).

de marzo de 2026: (Ciencias de la salud, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana). Domingo 15 de marzo de 2026: Escuela Profesional de Medicina Humana.

Otro detalle importante a tener en cuenta es que San Marcos puso a disposición buses gratuitos para el traslado de postulantes, personal administrativo y docentes durante el proceso de admisión 2026-II, en respuesta a la emergencia causada por el desabastecimiento de GNV.

Es así como con la última jornada del 15 de marzo se dio por finalizado oficialmente el proceso de admisión 2026-II de la Decana de América. Por ello, la OCA de la UNMSM facilitó el link donde los postulantes podrán saber si lograron alcanzar una vacante en su carrera profesional deseada.