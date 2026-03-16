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Elecciones 2026: Defensoría revela que más de 184 mil limeños votarán en parques y lozas deportivas

La Defensoría del Pueblo advirtió que más de 184 mil limeños votarán en locales de votación poco habituales, por lo que expresaron su preocupación por las condiciones en las que ejercerá el voto.

Defensoría advierte que más de 184 mil limeños votarán en cocheras, parques, pla
Defensoría advierte que más de 184 mil limeños votarán en cocheras, parques, pla (Difusión)

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 16/03/2026

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La Defensoría del Pueblo advirtió que más de 184 mil ciudadanos en Lima votarán en cocheras, parques, playas de estacionamiento, coliseos y hasta en lozas deportivas, por lo que expresaron su preocupación respecto a las condiciones. 

Defensoría preocupada

La Defensoría expresó su preocupación por la gran cantidad de ciudadanos que no votarán en colegios o universidades como usualmente se acostumbraba, por las condiciones de los materiales, logística, los problemas de accesibilidad y seguridad durante la jornada electoral. 

"Esta situación podría afectar el adecuado ejercicio del derecho al voto y la seguridad del mismo, en tanto dichos espacios no reúnen las condiciones mínimas de infraestructura, resguardo, orden y funcionalidad que exige un proceso electoral de esta magnitud", aseveró. 

Señalaron que el sufragio debe de garantizarse de manera formal, con condiciones adecuadas que permitan a la ciudadanía votar con seguridad, dignidad, accesibilidad y plena confianza. 

Por ello, presentaron ante el Congreso un proyecto de ley de urgente atención que busca solucionar este tipo de inconvenientes y prevenir su repetición en futuros procesos electorales. La iniciativa tiene el fin de fortalecer y optimizar la organización del proceso electoral, asegurando las condiciones adecuadas para su desarrollo. 

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"En esa línea, la propuesta plantea la modificación del artículo 65° de la Ley Orgánica de Elecciones, a fin de ampliar los lugares que pueden ser habilitados como centros de votación, incorporando expresamente a universidades, institutos e instituciones educativas, de carácter privado, con el propósito de mejorar la accesibilidad, la distribución de mesas de sufragio y la atención oportuna a la ciudadanía", indican.

ONPE reasignó locales de votación

En diálogo con Canal N, subgerente de organización y ejecución electoral de la ONPE, Henry Orna reveló que cerca de 33 mil electores han sido reasignados a nuevos locales de votación para las Elecciones 2026. Ello, debido a que algunas instituciones privadas han sufrido casos de extorsión y varios de ellos fueron afectados por situaciones meteorológicas. 

Del total de electores afectado, según el funcionario, Lima Metropolitana concentra el 36% seguido de Arequipa con el 18% y La Libertad con el 11%. Según detalló Orna, "algunos colegios está en reconstrucción" y existen "algunos propietarios de instituciones educativas" que les han "negado el uso de estas instalaciones como uso de local de votación" y es por ello que se ha tenido que reasignar mesas de los locales de votación. 

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Por ello, es que la Defensoría del Pueblo advirtió que más de 184 mil limeños votarán en cocheras, parques, playas de estacionamiento, coliseos y lozas deportivas durante las elecciones a registrarse el 12 de abril.

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