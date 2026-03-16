Ministro de Energía sobre reunión de Balcázar en cafetería: "Una cosa es reunirse a escondidas y otra es tomar desayuno"

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, se pronunció en torno a la fotografía en donde se visualiza al presidente de la República, José María Balcázar, manteniendo una reunión con un varón aún no identificado en una cafetería. Sobre ello, expresó su confianza en que este encuentro solo sería un compartir.

Explicará "sin ningún temor"

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) indicó que no existe comparación entre dicho encuentro y las reuniones "ocultas" que mantuvieron expresidentes como José Jerí y Pedro Castillo Terrones.

En tal sentido, consideró que el jefe de Estado, Balcázar, sabrá reaccionar ante esta situación y podrá esclarecer los detalles de esta reunión no oficial, la cual se llevó a cabo el último domingo 15 de marzo, en la cafetería Berisso ubicada en el distrito de Lince.

"Una cosa es reunirse a escondidas y otra cosa es tomar un desayuno, yo creo que el presidente va a saber explicar perfectamente esto sin ningún temor (...)", dijo ante la prensa, este lunes 16 de marzo.

Si bien Alfaro no aclaró si ha mantenido diálogo con el mandatario Balcázar sobre este tema, descartó que la máxima autoridad haya tenido intenciones de ocultarse. Según indicó, este encuentro solo se trató de tener un momento para compartir un café.

Sobre incremento de precios de combustibles

En otro momento, el ministro fue consultado sobre el alza de precios en combustibles, el cual aún se presenta a pesar de que la crisis energética ya se ha dado por superada por parte del Gobierno. Al respecto, precisó que uno de los dos "fenómenos económicos" es la especulación, lo cual estaría presentado dicho incremento.

"Cuando hay escasez o restricciones la especulación crece, hay gente que hace su agosto y aprovecha a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho por controlar (la emergencia). Esto es una cuestión de días, lo que sí va a quedar un poco el alza sí, por la cuestión de la guerra de Estados Unidos e Irán", enfatizó

Es así que, sería cuestión de dos o tres días para que se presente la regularización de precios de dicho mercado. De tal modo, rechazó que existe un tipo de escasez del GLP.

En conclusión. el titular del MINEM, Ángelo Alfaro, respondió ante las interrogantes sobre distintos temas, uno de ellos fue la revelación de una fotografía en donde se ve al presidente Balcázar manteniendo una reunión no oficial con un sujeto aún no identificado.