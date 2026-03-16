SIN LUZ hasta por 10 horas en Lima y Callao: Revisa qué distritos no tendrán servicio eléctrico

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿A alistar las velas y linternas? Conoce la lista de distritos que se verán afectados con los cortes de luz programados para el martes 17 de marzo en Lima y Callao, según el más reciente reporte de la empresa Pluz Energía Perú.

¿Por qué será la suspensión del servicio eléctrico?

Si pensabas hacer trabajo remoto o hacer uso de algún electrodoméstico el martes, ten en cuenta primero si tu hogar se verá afectado con la restricción temporal del servicio eléctrico. Pues bien, a través de su página oficial, la empresa Pluz Energía Perú reveló la lista de las zonas que no tendrán el servicio en un determinado horario por trabajos de mantenimiento preventivo en la red.

En el marco de la nueva jornada de corte de luz en distritos de Lima y Callao, se aconseja tomar medidas preventivas y organizar tus actividades para evitar inconvenientes.

Sin servicio en San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: A.H. Cerro El Sauce Alto Mzs. A, B, C, D, A.H. San Marcos Mzs. A, B, C, D, L, Asoc. San Jorge Mzs. A, C, D, E, F, G, H, Fundo San Cristóbal y San Marcos Mz. D, Urb. Industrial Las Flores Mz. J, Urb. San Marcos Mz. E, Urb. Sol de Zárate Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I.

afectadas: A.H. Cerro El Sauce Alto Mzs. A, B, C, D, A.H. San Marcos Mzs. A, B, C, D, L, Asoc. San Jorge Mzs. A, C, D, E, F, G, H, Fundo San Cristóbal y San Marcos Mz. D, Urb. Industrial Las Flores Mz. J, Urb. San Marcos Mz. E, Urb. Sol de Zárate Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. También se reportó que la suspensión se dará desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en: Coop. de Vivienda El Valle 5ta etapa Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, A.H. Rímac de Campoy Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Urb. Lotización Campoy 3ra etapa pasaje Los Ángeles Mz. H, H2, pasaje Los Girasoles Mz. D, A.H. Ramiro Prialé de Campoy Mz. A, A.H. Keiko Sofía Fujimori Mz. X, Y.

Corte en Ventanilla

Zonas afectadas: A.H. Libertad de Pachacútec Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Urb. Popular de Interés Social Libertad Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. 4 Suyos I Sector Pep. Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

A.H. Libertad de Pachacútec Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Urb. Popular de Interés Social Libertad Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. 4 Suyos I Sector Pep. Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Horario del corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Sin luz en Puente Piedra

Horario de suspensión: Desde las 9:30 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Desde las 9:30 a.m. hasta la 1:00 p.m. Áreas afectadas: Asoc. Jardines de Shangrilá Mz. A1, B1, M1, N1, O1, C.P. Cerro Tinaja Mz. B, C.

En Callao

Zonas afectadas: Agrupación Pedro Ruiz Gallo Mz. 1.

Horario del corte: Desde las 9:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.

En Pueblo Libre

Horario de suspensión: Desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Áreas afectadas: Av. San Felipe cdras. 9, 11, Av. Salaverry cdra. 18, pasaje Rosa y Barreda Lt. 13, pasaje San Felipe cdra. 1.

En San Miguel

Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Zonas afectadas: Urb. Arboleda de Maranga, Av. La Libertad cdras. 26, 27, Urb. Miramar Av. La Libertad cdra. 29, calle 28 de Julio cdra. 2, Urb. San Juan Masías Av. La Libertad Mz. B, JN, Av. Los Insurgentes cdra. 1, Mz. A, calle Abraham Valdelomar cdra. 1, mza. A, calle Chiquitoy cdra. 1, Mz. A, Urb. Señor de Luren calle Chiquitoy Mz. A.

Urb. Arboleda de Maranga, Av. La Libertad cdras. 26, 27, Urb. Miramar Av. La Libertad cdra. 29, calle 28 de Julio cdra. 2, Urb. San Juan Masías Av. La Libertad Mz. B, JN, Av. Los Insurgentes cdra. 1, Mz. A, calle Abraham Valdelomar cdra. 1, mza. A, calle Chiquitoy cdra. 1, Mz. A, Urb. Señor de Luren calle Chiquitoy Mz. A. También habrá corte de luz desde las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en Av. De los Patriotas cdra. 2, calle José Gabriel Aguilar cdra. 2, calle Los Nazcas cdra. 3.

En Los Olivos

Zonas afectadas: Av. El Pacífico cdras. 1, 3, 4, Av. Industrial cdras. 34, 35, 36, calle Bartolomé Ferreyros cdra. 2, Av. Gerardo Unger cdra. 36.

Av. El Pacífico cdras. 1, 3, 4, Av. Industrial cdras. 34, 35, 36, calle Bartolomé Ferreyros cdra. 2, Av. Gerardo Unger cdra. 36. Horario del corte: Desde las 5:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

También habrá suspensión del servicio eléctrico en los siguientes distritos que se detallan en la siguiente imagen:

Corte de luz el 17 de marzo.

Así que si pensabas hacer uso de la luz este 17 de marzo en tu hogar, ten en cuenta si tu distrito está incluido en la lista de los que se verán afectados con el corte del servicio, según Pluz Energía Perú.