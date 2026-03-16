Temblor HOY en Perú, lunes 16 de marzo: ¿Cuál fue la magnitud del sismo sentido esta mañana?

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Lo sentiste? Un nuevo sismo remeció el país en la mañana de este lunes 16 de marzo: conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico que sorprendió a la ciudadanía, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

¿Dónde se sintió el sismo hoy, 16 de marzo?

De acuerdo al último reporte del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, en sus redes sociales, un sismo de magnitud 4.0 se registró alrededor de las 6:36 a.m. de este lunes a 3 kilómetros al noreste de Chala, Caravelí, en el departamento de Arequipa.

Como se recuerda, nuestro país se ubica en el llamado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo, por lo cual se mantiene en constante monitoreo cualquier actividad sísmica que se registre en territorio peruano. En ese marco, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente también detalló que el sismo de hoy tuvo una profundidad de 78 kilómetros.

El seguimiento oficial de las autoridades locales reporta que hasta el momento no se han registrado daños materiales ni víctimas por el "remezón" sentido esta mañana en la 'Ciudad Blanca'.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0142

Fecha y Hora Local: 16/03/2026 06:36:26

Magnitud: 4.0

Profundidad: 78km

Latitud: -15.84

Longitud: -74.23

Referencia: 3 km al NE de Chala, Caravelí - Arequipahttps://t.co/UWqObVFGPj — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 16, 2026

Epicentro del último sismo hoy

Otro punto clave que se debe tener en cuenta es el punto exacto donde se sintió el temblor este lunes, y una entidad que te permite conocer ese detalle y mantenerte informado sobre las actividades sísmicas en el país es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

De acuerdo a su último boletín informativo, el epicentro del sismo de magnitud 4.0 sentido hoy fue en Chala, Caravelí, en Arequipa. Ante este fenómeno natural, las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantener siempre la calma e identificar los puntos de evacuación.

También se destaca tener siempre lista la mochila de emergencia, que debe incluir productos no perecederos y que permita ser de utilidad las primeras 24 horas de un desastre natural.

Boletín informativo del sismo sentido este 16 de marzo.

Otro sismo sentido este lunes en Perú

El movimiento telúrico en Arequipa no fue el único que sorprendió a la ciudadanía este lunes, ya que, de acuerdo al boletín del IGP, otro temblor se sintió horas previas, precisamente a las 4:19 a.m., a 55 kilómetros al este de Puerto Bermúdez, Oxapampa, en Pasco, con una profundidad de 32 kilómetros y nivel de intensidad III en la escala de Mercalli Modificada.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0141

Fecha:16/03/2026 04:19:03

Mag:4.3

Prof:32km

Lat:-10.41

Long:-74.45

Int:III Puerto Bermúdez

Ref:55 km al E de Puerto Bermúdez, Oxapampa - Pascohttps://t.co/UiRTQYCONv — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 16, 2026

Frente a estas situaciones, se resalta la importancia de participar en los simulacros que se realizan en el país con el fin de saber cómo actuar ante un sismo de 4.0 como el que se registró hoy, lunes 16 de marzo, en Arequipa u otro evento natural de mayor intensidad.