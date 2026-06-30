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ATU implementa cambios

Línea 2 del Metro: Desde este 8 de julio será obligatorio el uso de tarjeta, ¿se cobrará pasaje?

Los usuarios deberán contar con la Tarjeta Interoperable de Transportes (TIT) para ingresar y salir de las estaciones, en la búsqueda que acostumbrar a la población a su uso durante marcha blanca.

Usuarios podrán adquirir tarjeta interoperable desde este 1 de julio.
Usuarios podrán adquirir tarjeta interoperable desde este 1 de julio. (Composición Exitosa)

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/06/2026

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A partir del miércoles 8 de julio, quienes utilicen la Línea 2 del Metro de Lima y Callao deberán portar obligatoriamente la Tarjeta Interoperable de Transportes (TIT) para ingresar y salir de las estaciones.

La medida, anunciada por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), marca un nuevo paso en la modernización del sistema y en la preparación de los usuarios para el funcionamiento pleno del primer metro subterráneo del país.

El cambio en la experiencia del usuario

Hasta ahora, el servicio se encontraba en marcha blanca desde diciembre de 2023, lo que permitía a los pasajeros trasladarse sin necesidad de tarjeta ni pago de pasaje.

Con la nueva disposición, el ingreso estará condicionado al uso de la TIT, que incorpora tecnología avanzada para validar accesos y prevenir fraudes. El vocero de la ATU, Erick Reyes, explicó que el objetivo es que la población se acostumbre a este mecanismo, que será indispensable cuando el sistema opere al cien por ciento.

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¿Se cobrará pasaje?

La duda más importante entre los usuarios es si la obligatoriedad de la tarjeta implica el inicio del cobro. La ATU aclaró que no habrá cobro de pasaje aún: el servicio seguirá siendo gratuito mientras dure la marcha blanca.

Lo que sí tendrá costo es la tarjeta misma, que se venderá a S/ 7.50 en boleterías y máquinas expendedoras desde el 1 de julio. Para escolares, universitarios, policías, bomberos y personas con discapacidad registradas en Conadis, se habilitarán tarjetas diferenciadas, algunas sin costo de adquisición.

Estas tarjetas son de uso personal y permitirá recopilar estadísticas sobre el funcionamiento del metro. Además, la interoperabilidad de la tarjeta facilitará su uso en otros sistemas de transporte, como el Metropolitano, la Línea 1 del Metro, servicios convencionales como El Urbanito y el AeroDirecto hacia el aeropuerto Jorge Chávez.

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Actualmente, la Línea 2 realiza alrededor de 60 mil viajes diarios y conecta estaciones como Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita. Cuando esté completamente operativa, recorrerá 35 kilómetros entre Ate y Callao, reduciendo los tiempos de viaje de más de dos horas a apenas 45 minutos.

La obligatoriedad de la tarjeta en la Línea 2 no significa aún el inicio del cobro de pasajes, pero sí marca un cambio cultural en la forma de usar el transporte público. La ATU busca que los usuarios se adapten a un sistema moderno, seguro y conectado con otros servicios.

Para quienes usan diariamente el metro, el único reto será adquirir la tarjeta y familiarizarse con su uso, sabiendo que en el futuro será la llave para acceder a un transporte integrado y eficiente en Lima y Callao.

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