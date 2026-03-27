ATU habilitará servicio especial para asistentes al concierto de Kapo en Costa 21 de San Miguel

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche de este viernes 27 de marzo, el artista urbano Kapo se presentará ante sus miles de fanáticos peruanos en un esperado concierto a realizarse en el Costa 21 de San Miguel. Durante el show, que forma parte del "Por si alguien nos escucha Tour", el cantante tocará lo mejor de su repertorio con el que ha logrado catapultarse al estrellato en los últimos años.

ATU habilitará servicio especial para concierto de Kapo

Y como en anteriores espectáculos musicales, ATU habilitará un servicio especial de transporte público para que los asistentes puedan volver a sus destinos tras la presentación del colombiano. Esto fue anunciado a través de sus redes sociales donde dieron detalles de la ruta y su punto de salida.

Según la publicación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, las unidades tendrán un solo destino que será hacia y Lurigancho-Chosica. Este saldrá desde los exteriores del Costa 21, aunque no precisaron los horarios por lo que los usuarios deberán estar atentos para abordar los buses disponibles.

"La noche está pa' gozar..." y nosotros te llevamos de regreso. Vive el concierto de Kapo al máximo y no te preocupes por la vuelta. El Bus Stage estará listo para llevarte seguro a casa", indicaron.

🎶🚍 "La noche está pa' gozar..." y nosotros te llevamos de regreso 😉



Vive el concierto de Kapo al máximo y no te preocupes por la vuelta 🙌 El Bus Stage estará listo para llevarte seguro a casa.



📍 Salida: Costa 21

🚌 Ruta: Lurigancho - Chosica

🔢 Servicio: 1219 Vargasant pic.twitter.com/MBAOOcRjwk — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) March 27, 2026

Es importante recordar que la entidad adscrita al MTC suele habilitar estos servicios especiales para los principales conciertos de Lima. Por ejemplo, para los shows de Alejandro Sanz, Shakira y otros, amplió el horario del Metropolitano hacia el norte y el sur con la finalidad de atender la demanda de pasajeros que acudían a disfrutar de su artista favorito.

Kapo llega a Lima en un esperado concierto

Gracias a su varia propuesta musical que fusiona reggaetón, trap y pop latino, Kapo ha logrado atraer a una audiencia diversa y posicionarse como uno de los nombres más comentados del género. Su presencia escénica, sumada a producciones de alto nivel, ha permitido que sus canciones dominen las plataformas digitales y se conviertan en tendencia en distintos países.

Kapo se presentará en Lima ante miles de asistentes

Entre sus temas más destacados figura La Villa, una canción que se mantiene entre las más escuchadas y que se ha convertido en un himno en discotecas y fiestas de la región.

En resumen, ATU habilitará un servicio especial de transporte público para los miles de asistentes que estarán en el concierto de Kapo en Costa 21 de San Miguel. El evento está programado para este viernes 27 de marzo.