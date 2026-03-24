Buses de transporte público contarán hasta con 5 cámaras de videovigilancia, asegura Héctor Vargas

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que el transporte público es uno de los sectores más afectados por el incremento de la criminalidad en todo el país. Por ello, el gobierno de José Balcázar busca frenar esta ola de inseguridad a través de una serie de medidas en coordinación con los propios transportistas y demás autoridades.

MML comprará 40 mil cámaras de seguridad para buses

Una de las acciones tomadas por el Ejecutivo es la compra de 40 mil cámaras de videovigilancia por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima para ser instaladas en 8 mil unidades de transporte urbano.

El anuncio fue hecho por el propio presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, quien también dio a conocer sobre la implementación de un puesto de auxilio rápido en el patio de maniobras de la empresa Translicsa para intentar frenar los ataques contra esta línea tan afectada en los últimos meses.

"Ayer tuvimos una reunió, todos los transportistas, con el alcalde de Lima, y ayer mismo se le derivó de ATU para que el alcalde de Lima, en medio del estado de emergencia, compre 40 mil cámaras de videovigilancia para 8 mil vehículos. El alcalde de Lima se comprometió que en máximo 30 días esas cámaras estarán compradas y puestas en los diferentes medios de transporte público", indicó el premier.

Actualmente agentes de la PNP resguardan buses de transporte público.

Buses contarán hasta con 5 cámaras

Para conocer mas detalles de esta medida, Exitosa conversó con el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima, Héctor Vargas. El dirigente señaló que en total serán cinco cámaras instaladas en cada unidad de transporte urbano las cuales permitirán identificar a los presuntos atacantes en un futuro.

Según precisó, las autoridades están definiendo las ubicaciones donde serán implementadas para su óptimo funcionamiento. Eso sí, todas estas imágenes serán monitoreadas por un centro de control que será liderado por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

"Son 40 mil cámaras, cada vehículo va tener 5 cámaras, eso significa 8 mil buses de transporte. Estarán en diferentes partes, en la parte interna, exterior y ellos lo explicarán mejor. Probablemente más adelante se incremente porque en el transporte urbano hay mas o menos 22 mil vehículos", comentó en nuestro medio.

En resumen, el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima, Héctor Vargas, aseguró que se instalarán cinco cámaras de videovigilancia en 8 mil buses de transporte público luego que sean adquiridos por la Municipalidad de Lima.