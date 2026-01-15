MML, PNP, ATU y transportistas anuncian corredor de transporte seguro en zona afectada por la extorsión en SMP

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a los numerosos casos de extorsión y sicariato contra empresas de transporte público en la capital, la Municipalidad Metropolitana de Lima, ATU y la PNP anunciaron la implementación de un corredor vial de transporte público seguro en una zona crítica de SMP tomada por la criminalidad.

Junto con dirigentes de gremios transportistas, las autoridades ediles y policiales informaron la implementación de un corredor de aproximadamente 2 kilómetros, que estará ubicado a lo largo de las avenidas Sol de Naranjal, los Eucaliptos, Paramonga y El Olivar.

Según expusieron durante la conferencia de prensa, esta zona cercana al Callao se había convertido "en un espacio recurrente de extorsiones y atentados contra empresas de transporte público".

"Vamos a poner presencia del Estado para que no se ceda este espacio a la delincuencia. Como municipalidad, vamos a pavimentar estos 2 kilómetros, los transportistas han asumido los costos de la iluminación y más adelante se instalarán cámaras fijas, de tal modo que se espante a la delincuencia", detalló Reggiardo.

Mapa de zonas críticas afectadas por extorsión contra empresa Translicsa.

En este sector, ampliamente dominado por la extorsión, se encuentra el paradero de la empresa Translicsa, contra la cual los delincuentes han ejecutado ataques criminales como dejar granadas o lanzar explosivos en diversas oportunidades en los últimos meses.

La decisión se da tras la reunión entre el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, con el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general Víctor Revoredo; y el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández; así como con dirigentes de transporte.

Corredor seguro en SMP iniciará esta semana

Según el burgomaestre, las unidades ejecutoras Emape y Invermet se encargarán de mejorar las vías en la zona mencionada y adelante se contarán con drones para un patrullaje aéreo en el mismo lugar. Las autoridades estiman que unas 800 unidades de transporte transitan por dicha zona crítica afectada por la extorsión.

Por su parte, el general Revoredo mencionó que, en esta zona, han ocurrido cuatro atentados contra transportistas durante este 2026.

"Vamos a sumar el área de inteligencia operativa en el mapa presentado. Se trabajará con intensidad contra personas de mal vivir, sean nacionales o extranjeros", agregó respecto a la labor de la PNP en este proyecto.

Asimismo, el jefe de la ATU sostuvo que, desde el organismo, se brindarán las condiciones de seguridad no solo para los ciudadanos, sino para los conductores.

Por el lado de los dos transportistas presentes, Javier Guzmán y Jorge Bretoneche, anunciaron que la implementación del corredor vial de transporte seguro iniciará esta misma semana con medidas progresivas.