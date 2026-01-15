¡Adiós aglomeraciones! ATU presenta recarga virtual de tarjetas de transporte para el Metropolitano y Lima Pass

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un paso decisivo hacia la digitalización del transporte público en Lima, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la billetera digital Yape presentaron de manera oficial la integración de esta modalidad de pago para las tarjetas del Metropolitano y los Corredores Complementarios (Azul, Rojo y Morado).

Un nuevo método de pago virtual

Alrededor del mediodía de este jueves 15 de enero, en la Estación Central del Metropolitano, a través de una conferencia de prensa, se presentó con detalles paso a paso así como el alcance inicial de esta nueva modalidad que permitirá realizar recargas desde el aplicativo.

En tal sentido, la recarga digital de tarjetas Lima Pass brindará la opción de reducir drásticamente las aglomeraciones en estaciones y paraderos, a su vez la disminución del contacto físico durante el proceso de pago.

A través de esta medida complementaria, el ingreso a los buses del Metropolitano de Lima y a los distintos corredores viales brindando la oportunidad a los usuarios de poder abonar más rápido y seguro eliminando la dependencia del dinero en efectivo así como de los puntos de venta físicos.

Vale señalar que, esta novedosa implementación funcionará esta vez mediante la billetera electrónica de Yape y se suma a la experiencia previa con la plataforma Plin, la cual había procesado más de medio millón de oepraciones exitosas, evidenciando una solidez en la tendencia de pagos sin contacto en el sistema de transporte. masivo.

🎉🚍¡Recarga al toque!



Ahora también podrás recargar con Yape tus tarjetas del Metropolitano y de Lima Pass, de forma rápida y sencilla.



Más fácil y sin complicaciones. 📲✨ pic.twitter.com/pYDWfK2fS5 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) January 15, 2026

¿Cómo funciona esta recarga digital?

Con el objetivo de que se establezca de manera intuitiva y rápida, este proceso de recarga electrónica tendrá determinados lineamientos, de acuerdo a lo informado por los representantes de ATU y Yape.

En primer luagr, vale señalar que con respecto a los montos de recarga, el sistema permitirá abonar desde 1 sol hasta los 200 soles por operación. Al ingresar a la aplicación los usuarios se dirigirán a la opción 'Yapear servicios', buscar la sección transporte y dar click a 'Metropolitano y corredores', allí se ingresará el número de tarjeta de Lima Pass, elegir el monto y proceder a confirmar el pago.

Cabe resaltar que, las recargas podrán realizarse todos los días en los horarios de las 12 de la mañana hasta las 9 y 15 de la noche con un monto mínimo de 10 soles.

