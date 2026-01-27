ATU separó a chofer del Metropolitano que manejaba utilizando celular y audífonos: "Es una falta muy grave"

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En las últimas horas, el Metropolitano estuvo en el centro de la polémica luego del aparatoso accidente que protagonizó uno de sus buses en el puente de la Estación México. Producto del impacto, más de 40 pasajeros resultaron heridos, aunque afortunadamente ninguno presentó heridas de gravedad.

Y a solo horas del hecho, un conductor de este servicio de transporte urbano se convirtió en viral en redes sociales luego de ser captado utilizando su celular y audífonos en pleno servicio. El clip muestra claramente como el piloto transita decenas de metros mientras parecía enviar mensajes por su móvil en plena Vía Expresa.

ATU anuncia separación de conductor

Como era de esperarse, las imágenes llegaron hasta los ojos del presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, David Hernández, quien no solo reconoció que se trataba de una falta muy grave para los conductores, sino que además el conductor ya había sido suspendido de sus funciones tras la difusión de estas imágenes.

La máxima autoridad de ATU indicó que su orden ya había sido notificada a la empresa concesionaria para que apliquen el reglamento de acuerdo a la gravedad de la falta.

"Manejar viendo el celular obviamente es una falta muy grave y en nuestro caso es una sanción bastante fuerte que incluye la suspensión del conductor. El conductor ha sido identificado, en ese momento se encontraba en servicio y ya la empresa ha recibido la comunicación de que ponga a disposición lo que corresponde por la falta cometida", indicó.

Descarta falla humana

Respecto al accidente de un bus del Metropolitano contra el puente de la avenida México, David Hernández descartó rotundamente que el hecho se haya tratado de un error humano como lo han señalado diversos expertos.

De acuerdo a su parecer, el piloto había descansado las horas necesarias para cumplir con su trabajo, además de que el vehículo no contaba con ninguna falla mecánica que pudiera haber ocasionado el siniestro.

"El conductor ha descansado el tiempo que tenía que descansar, ha cumplido con los temas de tiempo a nivel de conducción. También hemos evaluado el vehículo y cumple con todas las condiciones técnicas, mecánicas y evaluaciones, además de lo que es el mantenimiento regular preventivo que debe llevar la unidad", precisó.

En resumen, ATU suspendió al chofer del Metropolitano que fue captado utilizando su teléfono móvil y audífonos mientras manejaba su unidad a solo horas del accidente ocurrido en la Estación México.