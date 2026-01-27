Metropolitano: Pasajeros captan a conductor chateando y usando audífonos mientras maneja

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un aparatoso accidente se dio en pleno carril exclusivo de la Vía Expresa el cual involucró a un bus del Metropolitano repleto de pasajeros sobre la mañana de este lunes 26 de enero. Producto del violento impacto de la unidad contra la base del puente de la Estación México, más de 40 usuarios resultados heridos, aunque ninguno de gravedad.

Captan a conductor manejando con celular en mano

A partir del incidente, el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao declaró que se realizarán las investigaciones de rigor para encontrar las razones de este lamentable hecho. Sin embargo, Exitosa conversó con un experto quien indicó que el chofer de la unidad tendría la principal responsabilidad ya que se habría originado por un error humano.

Ahora, tras el accidente, en redes sociales se filtró el video de un conductor del Metropolitano manejando uno de los buses troncales con pasajeros mientras chateaba en su teléfono móvil y utilizando audífonos.

Uno de los usuarios que se encontraba en los asientos delanteros, muy cerca del chofer, captó el preciso momento en el que parecía chatear a través de su dispositivo mientras recorría la Vía Expresa. Como era de esperarse, cientos de ciudadanos condenaron el hecho a través de las plataformas pidiendo que sea identificado y hasta separado de sus funciones por este accionar.

Presidente de ATU se pronuncia tras polémico video

Exitosa fue en búsqueda del presidente ejecutivo de ATU, David Hernández, para conocer su opinión respecto a las polémicas imágenes de uno de los pilotos del Metropolitano las cuales se han convertido en tendencia.

Como era de esperarse, el alto funcionario reconoció la gravedad de los hechos por lo que indicó que el chofer había sido identificado y suspendido de forma inmediata. Según precisó, la empresa ya ha sido notificada de la decisión.

"Manejar viendo el celular obviamente es una falta muy grave y en nuestro caso es una sanción bastante fuerte que incluye la suspensión del conductor. El conductor ha sido identificado, en ese momento se encontraba en servicio y ya la empresa ha recibido la comunicación de que ponga a disposición lo que corresponde por la falta cometida", indicó.

En resumen, un conductor del Metropolitano fue captado utilizando su teléfono celular y portando audífonos mientras manejaba un bus lleno de pasajeros. Este hecho se da a solo horas del violento accidente que se dio a la altura de la Estación México.