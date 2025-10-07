¿Néstor Gorosito continuará como DT de Alianza Lima?: "Estamos en evaluación", señala Jorge Zúñiga

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La continuidad de Néstor Gorosito al mando del banquillo de Alianza Lima, no está garantizado, pese a la buena campaña en la Copa Sudamericana, alcanzando los cuartos de final. Sin embargo, las exiguas chances de conseguir el título nacional han obligado a evaluar su permanencia, aseguró Jorge Zúñiga, presidente del Fondo Blanquiazul.

No hay firma de Gorosito

El titular del grupo inversor y máximo acreedor del cuadro 'blanquiazul', coincidió con las declaraciones previas que realizó el gerente general de la institución. Por ello, precisó que seguirán estudiando el desempeño que tuvo a lo largo de la temporada para tomar una decisión al respecto.

"Me quedo con las palabras de Franco Navarro Mandayo, que reitero, tiene toda mi confianza, es un profesional de altísimo nivel y hoy lo mencionó en una entrevista, donde dijo que esto es fútbol, todo está en evaluación y el tema del profesor Gorosito está en conversaciones avanzadas, pero no hay una firma contractual", manifestó Zúñiga.

Desde su perspectiva, los puestos en el 'deporte rey' se asemejan a lo que ocurre en política, y puso de ejemplo a cuando los ministros son interpelados. Por último, dejó claro que los 'íntimos' agotarán su último esfuerzo con el objetivo de revertir la situación y pelear por el título de la Liga1.

"Esto es fútbol y sabemos que es como un ministro y los cargos están en evaluación y los cargos siempre están ahí, porque lamentablemente es un deporte que manda resultados. Como conceptos finales, Alianza Lima no va a declinar al campeonato hasta el último pitazo final y estamos unidos", sentenció.

Los números de Gorosito con Alianza Lima

El director técnico argentino de 61 años, ha dirigido 48 encuentros oficiales desde su arribo a La Victoria, debutando en la primera ronda de la Copa Libertadores ante Nacional de Paraguay en Asunción (1-1). Hasta la fecha, acumula 24 victorias, 13 empates y 11 derrotas.

Los resultados más destacables que obtuvieron los victorianos bajo su mando fue con la eliminación a Boca Juniors en la mismísima 'Bombonera' por Libertadores y a Gremio en Porto Alegre, por la Sudamericana. Sin embargo, la irregularidad en el torneo local no le permitió ganar el Apertura y lo tiene a 12 puntos del líder Universitario.

En conclusión, la buena campaña internacional de Néstor Gorosito al mando de Alianza Lima no le garantiza la continuidad en el cargo. El presidente del Fondo Blanquiazul, Jorge Zúñiga, aseguró que su trabajo está aún en evaluación.