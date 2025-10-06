RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Incidentes por "Apagado de Motores"

Paro de transportistas: ATU reporta demora del Metropolitano en Lima norte por bloqueos en Carabayllo

La ATU informó la demora del servicio del Metropolitano a consecuencia del bloqueo de la vía a la altura de la estación Universidad.

Reportan bloqueos en Carabayllo.
Reportan bloqueos en Carabayllo. Policía Nacional del perú

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/10/2025

Síguenos en Google News Google News

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reportó esta mañana, la demora del servicio del Metropolitano de hasta 20 minutos entre las estaciones Universitaria, Los Incas y Chimpu Ocllo por el bloqueo de un tramo de la Av. Túpac Amaru en Carabayllo

Según la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), solo los alimentadores Bertello y Naranjal continúan suspendidos por la manifestación en el Óvalo Canta Callao. 

Bloqueo a la altura del Km. 22 en Carabayllo

Desde las 8:00 a. m. de este lunes 6 de octubre, cientos de operarios de transporte público empezaron a bloquear la Av. Túpac Amaru - altura del Km. 22 (Carabayllo) en rechazo a los delitos de extorsión y sicariato que prácticamente los azotan a diario. 

Asimismo, y tal como ocurriera en el paro del jueves 2 de octubre, los transportistas empezarán a movilizarse en breve con destino al Congreso de la República para que nuevamente puedan ser escuchados y así intentar mitigar los actos de violencia que los aquejan todo el año. Cabe mencionar que, desde enero hasta la fecha, son 47 los transportistas abatidos a manos de la delincuencia

Desde la Policía Nacional del Perú (PNP) informaron que sus efectivos se encuentran en el lugar (paradero Punchauca - Carabayllo) para restablecer el orden y garantizar la seguridad de las personas.

 

Temas relacionados ATU bloqueo Carabayllo Lima Norte paro de transportistas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias