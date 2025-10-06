Paro de transportistas: ATU reporta demora del Metropolitano en Lima norte por bloqueos en Carabayllo

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reportó esta mañana, la demora del servicio del Metropolitano de hasta 20 minutos entre las estaciones Universitaria, Los Incas y Chimpu Ocllo por el bloqueo de un tramo de la Av. Túpac Amaru en Carabayllo.

Según la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), solo los alimentadores Bertello y Naranjal continúan suspendidos por la manifestación en el Óvalo Canta Callao.

🚨 #ATUInforma | El servicio del Metropolitano empieza a avanzar tras el bloqueo en la estación Universidad, con demoras de aproximadamente 20 minutos.

📢Solo los alimentadores Bertello y Naranjal continúan suspendidos por la manifestación en el Óvalo Canta Callao. pic.twitter.com/F8WYzLkp5n — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 6, 2025

Bloqueo a la altura del Km. 22 en Carabayllo

Desde las 8:00 a. m. de este lunes 6 de octubre, cientos de operarios de transporte público empezaron a bloquear la Av. Túpac Amaru - altura del Km. 22 (Carabayllo) en rechazo a los delitos de extorsión y sicariato que prácticamente los azotan a diario.

Asimismo, y tal como ocurriera en el paro del jueves 2 de octubre, los transportistas empezarán a movilizarse en breve con destino al Congreso de la República para que nuevamente puedan ser escuchados y así intentar mitigar los actos de violencia que los aquejan todo el año. Cabe mencionar que, desde enero hasta la fecha, son 47 los transportistas abatidos a manos de la delincuencia.

Desde la Policía Nacional del Perú (PNP) informaron que sus efectivos se encuentran en el lugar (paradero Punchauca - Carabayllo) para restablecer el orden y garantizar la seguridad de las personas.