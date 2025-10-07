Santa Anita: Bus de línea 'la 40' es incendiado tras levantamiento de paro de transportistas

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un momento atroz se vivió en el distrito limeño de Santa Anita en donde un bus de la conocida línea de transporte 'la 40' fue incendiado esta madrugada tras el levantamiento del paro de transportitas, después del diálogo entre gremios del sector y el Gobierno.

Incendian bus en Santa Anita

Durante la madrugada de este martes 7 de octubre, un bus de transporte de público perteneciente a la empresa Cuarenta Integrada S.A. (Etrancisa), conocida como 'la 40', fue incendiado en plena vía pública, en la calle María Parado de Bellido, en la urbanización Huáscar, en el distrito de Santa Anita.

El vehículo culminó completamente calcinado tras el siniestro, inclusive este afectó las paredes de una parroquia que se ubica justo al lado de donde se suscitó. Asimismo, provocó pequeños estragos en domicilios aledaños y una bodega.

La unidad móvil se encontraba en la puerta de la vivienda del propietario, quien se encontraba descansando. Según su testimonio, fueron sus vecinos quienes le alertaron de la llamarada que consumió el bus con el que labora, tras asomarse por la ventana, ya era demasiado tarde para sofocar el fuego. Además, señaló que no recibió ninguna amenaza previa.

Asimismo, fueron los residentes de la zona quienes alertados por las llamas de fuego trataron de disiparlas como pudieron. Al respecto, de acuerdo a información de Latina Noticias, hasta el lugar de los hechos se apersonó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios para mitigar el incendio.

Presunto ataque extorsivo

Con respecto a las hipótesis detrás de las causas de este incendio no se puede descartar que se haya suscitado a causa de un corto circuito, a su vez tampoco se omitiría que ocurrió por un nuevo caso de extorsión en el sector de transporte que van en aumento en la capital y otros puntos del país.

Bajo esa premisa, de acuerdo a información preliminar este bus que cubría la ruta La Molina-San Juan de Lurigancho habría sido consumido por las llamas, luego que dos sujetos, a bordo de una moto, lanzaran un aparato explosivo sobre este.

Cabe indicar que, este acto no dejó heridos ni víctimas mortales aunque la unidad de transporte público terminó hecho cenizas. Tras lo ocurrido agentes de la Policías Nacional iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del atroz acontecimiento.

