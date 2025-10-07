Conductor atacado de la empresa Las Flores continúa luchando por su vida: Había pagado 80 mil soles

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hace una semana desconocidos llevaron a cabo un ataque extorsivo a un conductor de la empresa de transportes Las Flores, pese a que había pagado lo solicitado. Actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos luchando por su vida, sumado a ello, su familia no cuenta con los recurso para los gastos médicos.

Familia pide apoyo económico

Se trata de Demetrio Gregorio Osorio Villegas, su hija, Jackeline Osorio, pide apoyo económico para poder solventar los gastos médicos y exige justicia por parte de las autoridades.

"En el momento que fue auxiliado lo llevaron a la Clínica San Juan Bautista, de emergencia, entonces ahorita los costos son carísimos, porque prácticamente nos están cobrando 10 mil soles. Una cama UCI cuesta 3500 soles diarios, a parte de las medicinas", reveló la mujer.

El hombre fue sometido a dos operaciones por presentar lesiones en el riñón, el intestino y hasta una parte de su pulmón, por lo que se encuentra con un respirador mecánico.

"Solamente le pido a Dios que pueda salir de ese respirador, estamos con mucha fe (...) Lo que yo solicito es un apoyo económico, no, si nos podrían apoyar, porque los gastos médicos son carísimos en una clínica"

La familiar de la víctima reveló que no han recibido ningún apoyo de parte de las autoridades, por lo que exigió que se aceleren los acuerdos entre el Gobierno y los transportistas. En ese sentido, reveló que la empresa no ha recibido resguardo policial pese a los ataques.

Ataque contra transportista

El chofer de la conocida Línea 57, quien a la altura del paradero 16 de la avenida Las Flores, fue herido de bala por un falso pasajero que, tras el ataque huyó del bus en una motocicleta.

Fue auxiliado por transeúntes y vecinos para, posteriormente, trasladarlo hasta una clínica local, en donde permanece internado en UCI. El hombre fue atacado pese a que la empresa pagó los 80 mil soles solicitados cumpliendo con la exigencia.

Actualmente se encuentra luchando por su vida, un hombre que salía a las calles para trabajar y era el sustento de su familia, que ahora busca hacer todo para que logre recuperarse.

Aquellos que deseen apoyar a la familia con los gastos médicos, pueden comunicarse al 941358435 para tender a una mano a uno de los tantos transportistas víctimas de la extorsión.