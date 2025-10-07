Miguel Ángel Palomino tras reunión en el Congreso: Se declarará el transporte en emergencia

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la reunión llevada a cabo desde horas de la mañana entre líderes de gremios de transportistas con el presidente del Congreso, José Jerí, el sector llegó a un acuerdo para batallar contra la extorsión y el sicariato.

Acuerdos tras reunión

Miguel Ángel Palomino, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas, al finalizar la reunión en el Parlamento reveló a la prensa los acuerdos adoptados por los transportistas. Entre las principales medidas se encuentra la declaratoria de emergencia al sector.

"Uno de los acuerdos es que se va a declarar el transporte en emergencia. El segundo acuerdo es que se va a llevar a cabo la reunión de alto nivel, entre mañana y pasado mañana, jueves a las 8 de la mañana", detalló.

Sumado a ello, se acordó promulgar las leyes aprobadas por el Legislativo en beneficio de los transportistas y en contra de la criminalidad que azota nuestro país. El encargado de convocar a los Poderes del Estado para que se lleve a cabo la reunión técnica es el presidente del Parlamento, José Jerí.

Esta mesa en cuestión deberá contar con la presencia del Ministerio Público, Poder Judicial, el Presidente del Consejo de Ministros en representación del Poder Ejecutivo y hasta la propia presidenta.

Según Palomino, estos nuevos acuerdos no afectan los adoptados el último lunes 6 de octubre en PCM, pues se encuentran los principales a acatar lo más pronto posible.

Transportistas piden apoyo para compañeros heridos

En medio de la reunión llevada a cabo en el Parlamento, los transportistas que representan a la empresa Santa Catalina pidieron apoyo económico para el conductor herido de bala, pues no cuenta con los recursos para continuar siendo atendido.

"Que me apoye, yo tengo un conductor en este momento, en la empresa en la que estoy, tenemos atacados mas o menos 5 conductores graves. El día domingo el atacado, está en UCI. No tenemos economía, ya lo dijeron nuestros compañeros empresarios. No tenemos plata para pagar, solicito a usted señor presidente que me apoyen como resolver la economía y el crimen en el que estamos", dijo uno de los líderes gremiales.

Tras esta reunión, el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas, Miguel Ángel Palomino, anunció que se declarará en emergencia el sector transportes ante los constantes ataques extorsivos.