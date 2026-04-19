INPE traslada a 17 internas del penal de Moquegua a Arequipa y Tacna por medidas de seguridad

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Bajo un fuerte operativo de seguridad, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó el traslado de 17 internas del penal de Moquegua hacia los establecimientos de Mujeres Arequipa y Mujeres Tacna este domingo 19 de abril.

Internas del penal de Moquegua son reubicadas por razones de seguridad

La diligencia, realizada en cumplimiento de la Resolución Directoral N.° 071-2026-INPE-ORSA, aplicó a mujeres recluidas por los delitos de tráfico ilícito de drogas, robo agravado, entre otros.

La reubicación de las internas se dio en el marco de las medidas de seguridad penitenciaria dispuestas por la institución.

Durante el operativo, participaron el director regional, el subdirector de seguridad, el jefe de operaciones, personal de seguridad de la Oficina Regional Sur y del Establecimiento Penitenciario de Moquegua.

Con la reubicación de la población penitenciaria por razones de seguridad, el INPE señala que continúa contribuyendo al fortalecimiento del orden interno y la seguridad ciudadana.

🔴 TRASLADO DE INTERNAS DE MOQUEGUA POR MEDIDAS DE SEGURIDAD



Se ejecutó el traslado de 17 internas del penal de Moquegua hacia los establecimientos de Mujeres Arequipa y Mujeres Tacna, bajo estrictos protocolos de seguridad. pic.twitter.com/aIeWBASl3P — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) April 18, 2026

Crecida de río Yanamarca deja incomunicado el distrito de Marco

Lluvias intensas continúan causando daños a nivel nacional. En la región Junín, la preocupante crecida del río Yanamarca ha dejado prácticamente incomunicado al distrito de Marco, según su alcalde Jossmel Hilario Fabián.

En los últimos días, varios distritos en la provincia de Jauja vienen siendo afectados por las intensas lluvias, que persisten desde el año 2025. Pese a los esfuerzos del gobierno regional por llevar maquinarias al lugar, la solución aun no se ha dado.

Así lo detalló Jossmel Hilario en diálogo con Exitosa este domingo 19 de abril, quien señaló que el distrito de Marco está viviendo días "trágicos".

"Son las consecuencias (de la falta de solución) las que se están dando en el año 2026. Hemos quedado incomunicados por la crecida del río Yanamarca. Esto ha hecho que, prácticamente, el puente del ingreso principal a este distrito ya está al borde del colapso", explicó el burgomaestre.

Según el alcalde de Marco, el gobierno regional realizó "un trabajo paliativo", pero que no ha erradicado el problema de raíz. Precisó que existe un proyecto con el que se comprometieron para esta finalidad, pero que no está avanzando.

"(El proyecto) consiste en el desfogue de toda el agua excedente, la cual causa las inundaciones dentro del Valle de Yanamarca, específicamente en el distrito de Marco. Hasta el momento, ese proyecto no avanza", agregó Hilario.

El INPE ejecutó el traslado de 17 internas del penal de Moquegua hacia los establecimientos de Mujeres Arequipa y Mujeres Tacna.