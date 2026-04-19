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Presunto cabecilla extorsionador

INPE se pronuncia sobre interno presuntamente vinculado a organización criminal

El INPE aclaró que el interno Lucio Moreno Jaque, señalado como presunto cabecilla de una banda criminal que extorsiona a empresas de transporte en el norte del país, no está en Challapalca, sino en el penal de Juliaca.

INPE niega que preso de Challapalca lidere organización criminal.
INPE niega que preso de Challapalca lidere organización criminal. Composición Exitosa

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/04/2026

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Ante la versión que señala que un interno del penal de Challapalca dirigiría una organización criminal dedicada a la extorsión de empresas de transporte en el norte del país, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) aclaró esta información.

INPE allana celda de reo acusado de liderar banda criminal en Challapalca

Mediante un comunicado, la institución aclaró que, contrario a lo señalado, el reo acusado, Lucio Moreno Jaque, se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de Juliaca, no de Challapalca.

Según detalló el INPE, esto se constató durante la madrugada del sábado 18 de abril, con el allanamiento de su celda realizado por representantes del Ministerio Público y agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC).

La diligencia, desarrollada en el marco de una investigación fiscal, fue autorizada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puente Piedra, y responde a un proceso de investigación iniciado en 2023, "por lo que no se tratan de hechos recientes".

"El interno no se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de Challapalca, sino en el Establecimiento Penitenciario de Juliaca, donde cumple condena desde el 1 de diciembre del 2025", señala el comunicado.

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Bajo un fuerte operativo de seguridad, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó el traslado de 17 internas del penal de Moquegua hacia los establecimientos de Mujeres Arequipa y Mujeres Tacna este domingo 19 de abril.

La diligencia, realizada en cumplimiento de la Resolución Directoral N.° 071-2026-INPE-ORSA, aplicó a mujeres recluidas por los delitos de tráfico ilícito de drogas, robo agravado, entre otros.

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La reubicación de las internas se dio en el marco de las medidas de seguridad penitenciaria dispuestas por la institución.

Durante el operativo, participaron el director regional, el subdirector de seguridad, el jefe de operaciones, personal de seguridad de la Oficina Regional Sur y del Establecimiento Penitenciario de Moquegua.

Con la reubicación de la población penitenciaria por razones de seguridad, el INPE señala que continúa contribuyendo al fortalecimiento del orden interno y la seguridad ciudadana.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) desmintió la información que señala que un interno del penal de Challapalca esté dirigiendo una organización criminal.

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