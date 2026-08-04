¿Y Keiko? Kenji Fujimori descarta "bronca" con su familia: "Cada uno desde su trinchera desea el bien para el país"

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El hermano menor de la presidenta, Kenji Fujimori descartó un distanciamiento con los integrantes de su familia y aseguró que no existe una confrontación entre ellos. Señaló que todos comparten el mismo objetivo de contribuir al bienestar del país.

Kenji Fujimori niega distanciamiento con su familia

Al no haberse presentado en las actividades protocolares de su hermana, Keiko Fujimori al asumir la presidencia de la República, han surgido cuestionamiento de el vínculo entre Kenji Fujimori y su familia, a lo que él ha respondido, mencionando no tiene problema con ninguno de las personas que la integran.

Las versiones sobre un posible alejamiento entre Kenji Fujimori y su familia comenzaron a circular tras no participar en las ceremonias oficiales por la toma de mando de la jefa de Estado. Sin embargo, el exparlamentario descartó cualquier tipo de conflicto y aseguró que nunca desearía nada negativo a nadie.

"No hay bronca. Cada uno, desde su trinchera, debe desear el bien para todos. Yo nunca soy de decir que a alguien le vaya mal; por el contrario, a todos les deseo que les vaya bien. Pero cada uno, desde su actividad, debe procurar dar lo mejor de sí", afirmó el excongresistas

Con estas declaraciones, Kenji Fujimori buscó poner fin a las especulaciones sobre una supuesta ruptura familiar, pese a no haber mencionado un nombre en particular.

"Más que de sangre, nosotros como ciudadanos deseamos el bien del país y mantenemos la esperanza. ¿Que si hay esperanza? Sí. La hay, porque tendríamos que ser mentecatos para pensar o desear que la situación vaya a ser adversa. Cada uno, desde su trinchera, pase lo que pase, tiene que seguir remando hacia adelante", expresó.

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Los comentarios del hermano menor de la presidenta de la República se producen luego de que diversos sectores cuestionaran su ausencia en los actos protocolares ante la asunción al mando presidencial de Keiko, en la que si estaban otros hermanos de la mandataria.

No obstante, Kenji Fujimori insistió en que no existe ningún problema con su familia y reiteró que desea el éxito de quienes hoy ejercen responsabilidades públicas. Asimismo, afirmó que cada persona debe aportar desde el espacio que le corresponde para contribuir al bienestar del país, dejando de lado las diferencias y priorizando los intereses de la ciudadanía.

Finalmente, lo mencionado por Kenji Fujimori descarta alguna "bronca" con su familia y se reafirma su postura en mantenerse alejado de la política.