Barbero termina con derrame ocular tras agresión de cliente que no quedó satisfecho con corte de cabello

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Violento hecho en Los Olivos. Un joven barbero de 18 años fue agredido por un cliente, quien terminó fuera de sí al no quedar satisfecho con su corte de cabello. Producto del ataque, el agraviado fue diagnosticado con derrame ocular. Su familia pide garantías y exige justicia.

Barbero grave tras golpiza de cliente

Un acto de violencia se suscitó en las inmediaciones de una barbería localizada en la avenida Angélica Gamarra en el mencionado distrito limeño. En donde un joven que se mostró disconforme con el nuevo look que se le realizó.

A raíz de ello, perdió el control de sí y propinó golpes a los empleados del establecimiento causando graves daños a uno de ellos por lo que el padre de la víctima exige que lo sucedido no quede impune y las autoridades procedan a tomar drásticas decisiones contra el agresor.

"Mi hijo tiene derrame ocular. Tenemos que llevarlo al oftalmólogo nos ha dicho el médico legista. Nos dijeron que después de 15 días tenemos que volver a sacar otros análisis para ver cómo va su estado de salud", manifestó.

Además, narró que su hijo presenta golpes en la cabeza lo que ha provocado que esté hinchada y que su vista está roja. El padre de familia expresó sentirse indignado y conmovido al recordar cómo encontró a su primogénito cuando este le pidió que acudiera a su centro de labores y lo ayude.

"Un joven de 18 años, que es mi hijo, encontrarle lleno de sangre, con la cara hinchada, desfigurado. A él lo encontré inconsciente fui con mi hermana cada uno lo alzamos del brazo y con la movilidad del dueño de la barbería nos movilizamos hacia la comisaría. El señor al verlo en el estado en el que estaba mi hijo me pidió que lo lleve al establecimiento de salud", señaló.

Padre de barbero exige justicia por su hijo

Agregó que le reclamó al atacante de su hijo identificado como Andy Mendoza Muñoz por la agresión que propinó contra su hijo. El sujeto le expresó: "No sabes con quién te estás metiendo". Además, el progenitor del agraviado sostuvo que el tipo mencionó a bandas delincuenciales de Trujillo, Collique, La Victoria, entre otras.

"Yo pido garantías para mi hijo, para mi familia. Que esto no quede impune la verdad, pido justicia. Aparte le ha dañado sus máquinas (a su hijo). Ahorita yo no sé en qué estado va a quedar mi hijo", enfatizó.

Es así que, producto de una agresión de un cliente que no estuvo conforme con un corte de cabello propinada a un barbero, este último sufrió un derrame ocular, motivo por el cual ahora su familia exige justicia para que no quede impune el hecho brutal del cual fue víctima.