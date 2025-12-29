General PNP Víctor Revoredo será el nuevo jefe de la Dirincri: Ejercerá dicho cargo desde el 1 de enero

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú ha dado a conocer de manera oficial la asignación de cargos de oficiales generales de armas y de servicios para el 2026. Entre ellas se encuentra la del general PNP Víctor Revoredo Farfán, quien asumirá como jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Víctor Revoredo será el nuevo jefe de la Dirincri

Mediante la Resolución Suprema 438-2025-IN lo reasignó desde la jefatura de la reciente creada División de Investigación de Extorsiones, la cual dejará para asumir su nuevo cargo desde el próximo jueves 1 de enero de 2026.

Cabe mencionar que, el general PNP estará al frente de este importante centro neurálgico de las actividades de aquellas organizaciones dedicadas a actos delictivos.

Recordemos que, la Dirincri tiene como función investigar y combatir la delincuencia a nivel nacional, especializándose en delitos graves como crimen organizado, robo, homicidio, crímenes de alta tecnología y delitos contra la libertad sexual, a través de inteligencia operativa, contrainteligencia y operativos, en busca de la paz social y la seguridad ciudadana.

Revoredo Farfán ganó mayor notoriedad por participar de los casos del sicario venezolano 'Maldito Cris', así como diversos delincuentes inmersos en la banda criminal 'Tren de Aragua' y 'Los Pulpos'.

Paralelamente, este no fue el único nombramiento que se suscitó previo a culminar el año 2025, otra designación que se estableció fue la del general PNP Franco Moreno Panta quien pasará de dirigir la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones a asumir la jefatura de la Región Policial La Libertad. También, otros 69 generales fueron asignados a diferentes unidades policiales en todo el territorio nacional.

🔴Generales PNP Víctor Revoredo y Franco Moreno fueron designados como jefes de la Dirincri en Lima y de la Región Policial La Libertad, con sede en Trujillo, respectivamente. Dependencias cumplen rol estratégico en la lucha contra el crimen.https://t.co/VeNzhrhaIg — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) December 29, 2025

Perfil y trayectoría del general PNP Víctor Revoredo

Víctor Revoredo Farfán nació en Paita, en la región Piura. Su formación académica la combinó con la policial, es abogado y egresado de la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

Además, cursó un diplomado en Alta Dirección y Gestión Pública en la Universidad del Desarrollo de Chile. Cuenta con más de tres décadas de servicio en su carrera policial.

En tal sentido, ocupó cargos relevantes, como jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) y de la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera (BEICCE) en Lima y Trujillo.

En el marco de la asignación de cargos de oficiales generales de armas y de servicios para el 2026 en la Policía Nacional, en que el general PNP Víctor Revoredo fue designado como jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en Lima, cargo que asumirá desde el próximo jueves 1 de enero.