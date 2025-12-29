RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
A celebrar

¡Fin de semana largo confirmado!: Este 2 de enero del 2026 será día no laborable

Con el Año Nuevo muy cerca, muchos buscan extender la celebración y disfrutar de un fin de semana largo. Conoce aquí si será aplicable para ti el 2 de enero declarado no laborable.

2 de enero día no laborable
2 de enero día no laborable (Composición Exitosa)

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/12/2025

A pocos días de terminar el año 2025 muchos esperan contar con un largo descanso para disfrutar el inicio del año 2026. Por ello, muchos trabajadores se preguntan si se podrá disfrutar de un fin de semana largo tal como ocurrió con el vivido en Navidad. 

Como buena noticia, la norma vigente sí declaró el viernes 2 de enero del 2026 como día no laborable. Conoce si este día será aplicable para ti. 

2 de enero día no laborable

La celebración por Año Nuevo motiva a muchos ciudadanos a realizar diversos planes para disfrutar al máximo este día. Sin embargo, para muchos tener un solo día de disfrute puede quedar muy pequeño.

En ese marco, de acuerdo con el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM promulgado el pasado 2 de abril, se dispuso que el 2 de mayo, el 26 de diciembre y el próximo viernes 2 de enero es día no laborable compensable. 

Estos días no laborables compensables van específicamente ¡para los trabajadores del sector público!, de acuerdo a lo que específica la normativa. Los trabajadores recibirán su remuneración habitual, pero deberán devolver las horas no laboradas posteriormente.

De esta manera, si se suma el feriado del jueves 1 de enero del 2026 (Año Nuevo) más el día no laborable promulgado para este viernes 2 de enero, se contaría con un ¡fin de semana largo confirmado! si a ellos se suma el sábado y domingo posteriores. 

1 de enero es feriado: Conoce los detalles

Este 1 de enero por la celebración de Año Nuevo este ha sido declarado como feriado a nivel nacional. Es importante recordar que los feriados están regulados en el artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 713. Con ello, los trabajadores cuentan con descanso remunerado sin tener que ir a laborar. 

Los ciudadanos que trabajen sin descanso sustitutorio deberán recibir el pago del día feriado más la remuneración diaria con una sobretasa del 100 %.

Feriados nacionales del 2026

Para este 2026, se contarán con 16 feriados nacionales. Conoce la lista de los feriados completos para el venidero año.

  • Enero 2026
    Jueves 1 de enero: Año Nuevo.
  • Abril 2026
    Jueves 2 de abril: Jueves Santo.
    Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
  • Mayo 2026
    Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.
  • Junio 2026
    Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.
    Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.
  • Julio 2026
    Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.
    Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.
    Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.
  • Agosto 2026
    Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.
    Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.
  • Octubre 2026
    Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.
  • Noviembre 2026
    Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
  • Diciembre 2026
    Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
    Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.
    Viernes 25 de diciembre: Navidad.

