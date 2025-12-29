Fiscalía inicia investigación preliminar por muerte de interno en el penal de Challapalca

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Fiscalía inició la investigación preliminar para esclarecer las causas del fallecimiento del interno Gean C. N. A al interior del establecimiento penitenciario de máxima seguridad de Challapalca en Tacna.

Investigación preliminar inicia

Con el fin de determinar las causas del fallecimiento de un interno, ocurrido el pasado 25 de diciembre, la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tarata dispuso el inicio de la investigación.

Con el inicio de esta indagación se busca reunir las pruebas y diligencias urgentes e inaplazables para esclarecer las causas del deceso del recluso. Entre las diligencias se encuentra la toma de la declaración del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el informe de la necropsia, entre otras.

El hallazgo se dio cuando personal del INPE se disponía a dar el pase de lista matutino en el pabellón 2, donde el interno se encontraba recluido. Cuando se acercaron a su celda el personal advirtió que el interno no respondía al llamado procediendo a ingresar al calabozo. En tal momento, se encontró al ciudadano sin signos vitales.

Ante el hecho, un representante del Ministerio Público dispuso el levantamiento del cadáver, junto a peritos de criminalística y efectivos de la unidad especializada de Homicidios de Tacna.

Con ello, se continúo con el procedimiento establecido por la instituto penitenciario y se dio paso a las investigaciones la cual está en curso. El INPE precisó que se encuentra brindando las facilidades a las autoridades competentes para determinar las causas del hecho.

Noriega Asalde cumplía una condena de nueve años de pena privativa de la libertad por el delito de robo agravado. No obstante, recién desde el 2022 estaba al interior del penal tacneño, puesto que, en junio de ese mismo año, había intentado fugar del penal de Huacariz, región Cajamarca, lo que generó su reubicación para el cumplimiento de su sentencia.

Nuevas medidas carcelarias desde enero del 2026

Por otro lado, el presidente de la República, José Jerí, anunció que para inicios de enero 2026 se anunciarán las nuevas medidas penitenciarias que empezaría a regir en la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).

A inicios de diciembre, el mandatario anunció que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dejaría de operar para dar paso a la creación de una nueva entidad. La medida desató opiniones en contra por ser considerada como un cambio administrativo que no atacaría al crimen organizado.

Jerí ubica este cambio de entidad como una estrategia en contra del crimen organizado. "Nos amenazan por aquí o por allá, muy por el contrario, no nos vamos a amilanar", indicó.