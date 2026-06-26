Bomberos del Perú parten a Venezuela para ayudar en labores de rescate tras terremotos

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes 26 de junio, un grupo de 44 bomberos voluntarios del Perú partieron con destino a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, a consecuencia de los dos terremotos registrados la noche del miércoles 24 de junio en la región central del mencionado país.

En representación del Gobierno, el ministro del Interior, José Zapata Morante, despidió a los agentes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, destacando que el despliegue de la misión humanitaria fue posible gracias al trabajo articulado entre el Ejecutivo, la aerolínea Latam Perú y la ONG Perú Pendiente.

Mañana llegan a Venezuela con rescatistas de otros países de la región

Es importante señalar que, el contingente está integrado por bomberos del Grupo USAR - Nivel Mediano, unidad especializada en la localización, extracción y estabilización de personas atrapadas en espacios confinados, estructuras colapsadas y escombros generados por desastres naturales o tecnológicos, así como por la can "Kaira", entrenada para la localización de personas atrapadas.

De esta manera, el equipo viajó primero a Bogotá, Colombia, donde se integrará a rescatistas de otros países de la región para, posteriormente, desplazarse mañana sábado hacia territorio venezolano.

El titular del Interior destacó, además, la participación de cuatro mujeres bomberos en la delegación peruana que permanecerá durante siete días en Venezuela, apoyando las labores de respuesta en favor de la población afectada por la emergencia.

"El Perú se siente orgulloso de cada uno de ustedes. Vayan con la fuerza, cumplan con el deber y dejen en alto a nuestro pueblo del Perú. ¡Buen viaje, héroes! Que Dios los acompañe y que retornen sanos y salvos al término de la misión", expresó.

Presidente José Balcázar enviará ayuda humanitaria a Venezuela

El Perú, así como otros países, no ha sido ajeno ante esta grave situación. El presidente José María Balcázar anunció este viernes 26 de junio, el envío de ayuda humanitaria, a través de un avión de la Fuerza Aérea, el cual llevará consigo carpas, víveres, agua, enseres y otros bienes esenciales para atender a las familias damnificadas.

A través de una carta a nombre del mandatario, propuso a los jefes de Estado del continente americano, "articular una fuerza de tareas conjunta que organice la ayuda humanitaria internacional y exprese, con acciones concretas, la solidaridad de nuestros pueblos con Venezuela".

En la previa, el presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez, reveló que a la fecha, son 920 las víctimas mortales a causa de los terremotos. Del mismo modo, se registraran 3 360 heridos y 72 ciudadanos atrapados.

Frente a esta situación, los ciudadanos venezolanos han expresado total agradecimiento por el momento más difícil que les toca atravesar en sus vidas.