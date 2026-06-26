Terremoto en Venezuela: José Balcázar enviará equipo de rescatistas y ayuda humanitaria para apoyar a damnificados

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Venezuela atraviesa por momentos más que complicados luego que el pasado 24 de junio ocurriera dos terremotos los cuales ocasionaron severos daños materiales, cientos de fallecidos y otros miles damnificados.

De momento, socorristas, bomberos y ciudadanos en general vienen ayudando en las labores de rescate para trata de encontrar personas con vida las cuales se encuentran bajo los escombros. A raíz de esta situación, el gobierno del Perú a dispuesto el envió de apoyo humanitario y un equipo para continuar con la búsqueda.

José Balcázar envía ayuda humanitaria y equipo de rescate

A través de un comunicado, José Balcázar envió nuevamente las condolencias respectivas al pueblo venezolano en estos duros momentos por el desastre natural que afrontaron. Al momento, las cifras oficiales continúan creciendo y ya se encuentran cerca de los mil fallecidos.

"El Gobierno y el pueblo peruano expresan su solidaridad con el pueblo venezolano ante el profundo dolor causado por los graves sismos registrados en su territorio, que han dejado pérdidas humanas, heridos y severos daños materiales", indicó.

En esa misma línea, el jefe de Estado dio a conocer que en las próximas horas enviará un equipo de rescatistas, con ayuda de un equipo canino, para ayudar en las labores de búsqueda de sobrevivientes. A su vez, reveló que se hará entrega de una importante cantidad de ayuda humanitaria para ser repartida entre los miles de afectados.

Gobierno del Perú enviará ayuda humanitaria y equipo de rescate a Venezuela.

"Frente a esta tragedia, he dispuesto el envío de un equipo de rescatistas peruanos, con apoyo canino especializado en búsqueda y rescate, así como ayuda humanitaria mediante un avión de la Fuerza Aérea del Perú, que trasladará carpas, víveres, agua, enseres y otros bienes esenciales para atender a las familias damnificadas", añadieron.

Propone la unión de estados ante la emergencia

Finalmente, Balcázar pidió a los demás presidentes de la región a unir fuerzas en medio de esta complicada situación con la finalidad de coordinar de manera inmediata las diversas acciones de ayuda hacia el vecino país de Venezuela.

"Asimismo, propongo a los jefes de Estado del continente americano articular una fuerza de tarea conjunta que organice la ayuda humanitaria internacional y exprese, con acciones concretas, la solidaridad de nuestros pueblos con Venezuela. Seguiremos atentos a las necesidades de nuestros hermanos venezolanos", finalizó.

De esta manera, el presidente de la República, José Balcázar, anunció que enviará un equipo de rescatistas, con apoyo canino, y ayuda humanitaria hacia Venezuela para las labores de rescate tras los terremotos del pasado 24 de junio.