Venezuela: A más de 900 asciende la cifra de víctimas mortales a consecuencia de fuertes terremotos

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez, brindó un nuevo balance a 48 horas de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron la región central del país, la noche del miércoles 24 de junio.

A consecuencia los movimientos sísmicos, diversos líderes mundiales y presidentes de la región han expreso su total apoyo al Gobierno venezolano para intensificar las labores de rescate y entregar ayuda humanitaria en favor de las personas damnificadas.

Cifra de víctimas mortales, heridos y desaparecidos sigue en aumento

En un nuevo pronunciamiento público realizado desde Caracas, el funcionario de estado reveló que hasta hoy, viernes 26 de junio, son 920 las víctimas mortales a causa de los terremotos. Del mismo modo, se registraran 3 360 heridos y 72 ciudadanos atrapados.

Con referente las personas damnificadas, Rodríguez indicó que hasta el momento se reportan entre 3 000 y 4 000. A nivel de infraestructura, son 383 (entre viviendas unifamiliares y multifamiliares) las afectadas; así como, 13 hospitales y 25 centros comerciales, y 302 réplicas.

Del mismo modo, hizo un llamado a sus compatriotas a que no acudan al estado de La Guaira, la ciudad más devastada por los movimientos sísmicos y que cualquier ayuda la pueden hacer en los siguientes centros de acopio: la carpa de La Carlota y la Almacenadora de Catia.

"Pedimos que no bajen a La Guaira. Entendiendo que ha sido masiva la intención de ayudar, también se congestionan las vías para evacuar a los heridos. La mejor ayuda es no congestionar la vía para que los equipos de salud y la FANB puedan hacer mejor su labor", indicó.

🔴🔵🚨 #URGENTE | El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos por los devastadores terremotos ascendió a 920. Además, indicó que más de 3 mil personas han resultado heridas, mientras continúan las labores de búsqueda,... pic.twitter.com/g1iASsJwFM — Exitosa Noticias (@exitosape) June 26, 2026

Ayuda internacional se hace presente

Jorge Rodríguez aprovechó la ocasión a nombre de la República Bolivariana de Venezuela para agradecer el apoyo de los diversos países que han enviado equipos de rescate y otros recursos, tal como lo hiciera el papa León XIV, quien anunció la donación de 100 000 dólares para su distribución en favor las personas que resultaron afectadas.

"Son personas especializadas en sortear todos los obstáculos para lograr llegar a la vida que debe ser salvada. En total son 861 rescatistas extranjeros que se suman a los miles de connacionales", manifestó.

El Perú no ha sido ajeno ante esta situación. El presidente José María Balcázar anunció este viernes 26 de junio, el envío de ayuda humanitaria, a través de un avión de la Fuerza Aérea, que llevará consigo carpas, víveres, agua, enseres y otros bienes esenciales para atender a las familias damnificadas.

Los ciudadanos venezolanos han expresado total agradecimiento por el momento más difícil que les toca atravesar en sus vidas.