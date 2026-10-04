Daniel Urresti pide a sus simpatizantes salir a votar y confía en alcanzar la victoria: "Hoy día ganamos"

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Esta mañana, Daniel Urresti expresó con un mensaje directo para sus simpatizantes: salir a votar. El candidato de Podemos Perú a la alcaldía de Lima, además, expresó públicamente su confianza en alcanzar la victoria.

Daniel Urresti y su desayuno electoral

Daniel Urresti cumplió con el tradicional desayuno electoral en un comedor popular de San Juan de Lurigancho, donde compartió un momento con sus simpatizantes antes de dirigirse a su local de votación para participar en las elecciones municipales y regionales.

Las imágenes que compartió en sus redes sociales mostraron a Daniel Urresti disfrutando de un desayuno bien contundente antes de salir a votar.

El candidato de Podemos Perú apareció comiendo camote frito y acompañado de un caldo con cebolla, como parte del tradicional desayuno electoral que suelen compartir los postulantes antes de dirigirse a su local de votación.

Daniel Urresti confía en la victoria

Durante esta actividad realizada junto a su candidato en San Juan de Lurigancho, Daniel Urresti habló de sus expectativas de cara a la jornada electoral y aprovechó el momento para dirigirse a sus simpatizantes.

El postulante de Podemos Perú aseguró que existe confianza dentro de su equipo respecto al resultado que esperan conseguir en las urnas. "Estamos seguros que hoy día ganamos de todas maneras", declaró.

Daniel Urresti explicó que eligieron San Juan de Lurigancho como uno de los puntos para compartir con los ciudadanos que respaldan su postulación durante esta jornada.

Urresti descarta apoyos de otros candidatos

Otro de los temas que abordó el candidato fue la situación de los postulantes que decidieron declinar su participación en la contienda electoral y posteriormente anunciaron su respaldo a otras candidaturas.

Consultado sobre si consideraba necesario recibir el apoyo de alguno de estos excandidatos, Daniel Urresti fue tajante y señaló que no veía esa necesidad. "Creo que no es necesario. Con los votos que tenemos es suficiente para ganar", afirmó entre risas.

Daniel Urresti pide a seguidores salir a votar

Finalmente, Daniel Urresti aprovechó sus declaraciones para hacer un pedido concreto a quienes respaldan su candidatura: acudir a sus respectivos locales de votación y cumplir con su deber electoral.

"Vayan a votar, por favor. Vayan todos a votar", manifestó el candidato, reiterando así su llamado a la participación de sus simpatizantes durante la jornada.

Así, Daniel Urresti afrontó las Elecciones Regionales y Municipales 2026 pidiendo a sus simpatizantes salir a votar y expresando confianza en alcanzar la victoria.