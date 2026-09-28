BTS en Perú: entradas para conciertos en el estadio San Marcos son revendidas en más de 8 mil soles

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La banda de K-pop, BTS, se encuentra próxima a aterrizar en territorio peruano para brindar sus tres conciertos en el estadio San Marcos con fechas previstas para el 7, 8 y 9 de octubre. Como era de esperarse ello ha generado gran expectativa en sus fanáticos nacionales que esperan asistir a sus shows luego de haber logrado un sold out histórico.

Esto ha ocasionado que diversas personas, al ver el gran número de ARMY, como se conoce a la comunidad de seguidores de la agrupación surcoreana, impulsen la reventa de los boletos para estos shows ofreciéndoles a precios elevados que inclusive superarían los 8 mil soles.

Revenden entradas en Marketplace de Facebook y Viagogo

Con las localidades oficiales, del recinto en el que se llevarán a cabo las presentaciones de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook, totalmente agotadas; los valores de los pases se han elevado considerablemente. Por ejemplo, en Marketplace de Facebook los costos oscilan entre los S/1500 a S/2500, variando según la zona de preferencia.

Pero lo más sorprendente son los precios de las entradas que se vienen ofreciendo en la plataforma Viagogo la cual funciona como intermediaria entre vendedores y compradores. En su web aparecen boletos para los conciertos del grupo asiático en Lima, pero estos no tienen la tarifa original de la ticketera sino todo lo contrario son elevados.

Reventas de entradas en Marketplace de Facebook

Precios de entradas varían de acuerdo a las fechas de los conciertos

En ese sentido, para el concierto del 7 de octubre aún hay entradas para casi todas las locaciones del coloso sanmarquino. Las entradas para Tribuna Norte las están ofreciendo desde los S/1602 hasta los S/5038. En Tribuna Oriente, las publicaciones llegan a S/8754.

Precios de entradas para la primera fecha de BTS

Por su parte, en Tribuna Occidente los valores van desde los S/2088 hasta los S/6568. En el caso de la Tribuna Sur están costando S/2841 y en el caso de la zona Campo S/2117.

En lo que respecta a las entradas para la Tribuna Norte del show programado para el 8 de octubre presenta un costo que oscila entre S/1661 hasta los S/4929. En tanto, para Campo el precio es S/1833, para Tribuna Sur alcanzan hasta los S/4601. También, la Tribuna Oriente oscila entre los S/2525 a S/5579, mientras que Occidente llega a los S/6568.

Precios de entradas para la segunda fecha de BTS

Finalmente, para la última presentación de BTS en suelo peruano, se ofrecen las entradas para Tribuna Norte desde los S/1979 a S/5476, Tribuna Sur está costando desde S/1746 hasta los S/4929. Además, la Tribuna Oriente alcanza los S/7115, mientras que Occidente está valorizado hasta los S/6022 y Campo lo ofrecen a S/2000.

Precios de entradas para la tercera fecha de BTS

Es así que, las entradas para los tres conciertos que BTS ofrecerá en Lima están siendo revenidas en plataformas como Viagogo en la que tienen un costo que supera los 8 mil soles.