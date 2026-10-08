BTS en Lima: prensa coreana destaca cómo la capital se viste de morado por sus conciertos

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada de BTS a Lima ha generado una ola de entusiasmo entre sus seguidores y ha captado la atención de la prensa internacional. La cadena de televisión surcoreana MBC News destacó la manera en que la capital peruana se ha vestido de morado para recibir al grupo y celebrar sus conciertos.

Prensa coreana habla de Lima y destaca su recibimiento a BTS

Según el reporte de MBC News, la emoción se vive en distintos puntos de Lima, donde se han implementado diversas iniciativas para conmemorar las presentaciones de la agrupación surcoreana. Una de ellas es la denominación temporal de una avenida como "Avenida BTS", medida que busca acompañar las celebraciones por la llegada del grupo extranjero.

El foco de la noticia en los medios extranjeros es que esta designación tendrá una duración de una semana a partir del día 5 y forma parte de las actividades preparadas para recibir a BTS. La iniciativa se suma a la decoración y a los espectáculos que han tomado distintos espacios públicos de la ciudad, convirtiendo al morado, color asociado con el grupo y sus seguidores, en uno de los protagonistas de estas jornadas.

TV coreana MBC News: La capital de Perú se viste de morado por los conciertos de BTS 🇵🇪 La emoción se vive al máximo en Lima, capital de Perú, donde incluso una avenida ha sido denominada temporalmente «Avenida BTS» para celebrar los conciertos del grupo. Esta designación es temporal y estará vigente durante una semana, a partir del día 5, como parte de las celebraciones conmemorativas por los conciertos. El Arco Morisco, un emblemático monumento ubicado en el Parque de la Amistad, en Surco, y el Circuito Mágico del Agua, uno de los principales atractivos turísticos de Lima, están realizando espectáculos especiales de luces para dar la bienvenida a BTS y celebrar sus presentaciones. #BTS_WORLDTOUR_ARİRANG_LIMA #ROADTO7 https://t.co/YUcclzY5tg — BTS 방탄소년단 Perú⁷ 🇵🇪 (@bts_peru1) October 8, 2026

La cobertura de MBC News también resaltó los homenajes realizados en lugares emblemáticos de Lima. Entre ellos se encuentra el Arco Morisco, ubicado en el Parque de la Amistad, en el distrito de Santiago de Surco. Este monumento viene siendo iluminado con un espectáculo especial como parte de las actividades de bienvenida a BTS.

Otro de los espacios que se ha sumado a las celebraciones es el Circuito Mágico del Agua, uno de los principales atractivos turísticos de la capital. El recinto prepara espectáculos de luces especiales para acompañar la expectativa generada por las presentaciones del grupo surcoreano.

De esta manera, la presencia de BTS no solo ha movilizado a sus seguidores, sino que también ha generado intervenciones en espacios públicos y turísticos de Lima. La cobertura de la televisión coreana pone en evidencia el alcance internacional de la expectativa por los conciertos y cómo la capital peruana se ha preparado para recibir a la agrupación.

Con avenidas, monumentos y atractivos turísticos iluminados de morado, Lima se suma así a las celebraciones por BTS, mientras sus seguidores esperan con entusiasmo las presentaciones del grupo.

Finalmente, la llegada de BTS ha convertido diversos espacios de Lima en escenarios de celebración, reflejando la gran expectativa de sus seguidores y la repercusión internacional en la prensa coreana como MBC News al narrar el despliegue que se vive en la capital.