"¡Hola causas!": V y Jimin de BTS enloquecen a ARMY hablando en español durante el inicio de su primer concierto en Lima

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La tan ansiada espera finalmente terminó y el debut absoluto de BTS en territorio peruano superó ampliamente cualquier expectativa inicial. La noche de este histórico 7 de octubre, el monumental recinto deportivo albergó a miles de almas que vibraron al unísono cuando el septeto surcoreano pisó el imponente escenario.

Sin embargo, el delirio total de la fanaticada ARMY no solo fue producto del impecable despliegue escénico y coreográfico inicial, sino de una enorme sorpresa idiomática. Taehyung, popularmente conocido como 'V', decidió romper el hielo y desatar la euforia masiva dirigiéndose a la multitud en un fluido español, cargado de identidad local y absoluto carisma.

Un saludo que hizo retumbar todo el estadio

Demostrando que sus lecciones previas en redes sociales rindieron frutos inmediatos, el carismático vocalista tomó el micrófono con seguridad para lanzar un divertido saludo.

"Hola causas. Ustedes llenaron este estadio grande. ¿Están listos para una noche loca?", exclamó el ídolo asiático con una evidente sonrisa, desatando una ovación ensordecedora que hizo retumbar el complejo deportivo.

Este oportuno guiño cultural conectó de inmediato con los asistentes, marcando un tono íntimo. A este inolvidable momento también se sumó Jimin, expresando su gratitud hacia la inquebrantable lealtad de la audiencia. "Nos demoramos mucho para venir, así que haremos un show increíble", expresó el artista, reconociendo años de incansable apoyo.

Oh my god taehyung's new outfit and this looks?!?!? pic.twitter.com/B8DvG3Vd6I — THV🎄 (@Taehyungimpact) October 8, 2026

Este sorpresivo dominio de los modismos locales en pleno show encuentra su origen directo en las divertidas interacciones que V sostuvo en la plataforma Weverse apenas unas horas antes del evento. El cantante protagonizó un hilarante intercambio virtual donde una emocionada fanática le compartió un detallado diccionario peruano.

En aquella ocasión, Taehyung intentó aplicar su nuevo vocabulario escribiendo peculiares frases como "Buena palta misio" y el clásico "¿Qué fue, causa?", generando una inmediata ola de reacciones al confesar su genuina confusión sobre el verdadero significado de

estas expresiones urbanas que, sorpresivamente, terminó dominando a la perfección sobre la tarima.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Los integrantes de BTS aprovecharon su estadía en Lima para conocer distintos lugares de la ciudad. Jungkook compartió una fotografía desde Chorrillos, mientras que 'V' disfrutó de uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana: el... pic.twitter.com/owFk8tLvas — Exitosa Noticias (@exitosape) October 7, 2026

Un interés genuino por la cultura nacional

Más allá del evidente carisma lingüístico demostrado frente a las masas, el artista ya había evidenciado un profundo y genuino interés por la cultura nacional durante esa misma jornada interactiva. V confesó haber quedado completamente fascinado tras degustar su primer plato de ceviche, destacando intensamente el dulzor del camote.

Asimismo, reveló que su mayor anhelo turístico era conocer la histórica ciudadela inca de Machu Picchu en el Cusco, un sueño que lamentablemente deberá postergarse debido a los estrictos itinerarios de la presente gira internacional, pero que reforzó innegablemente su vínculo afectivo.

El inicio del esperado concierto de BTS no solo cumplió con la promesa de entregar un espectáculo musical de primer nivel mundial, sino que reafirmó el poderoso vínculo emocional entre los artistas y sus seguidores. Así, la agrupación surcoreana demostró que su conexión con ARMY trasciende las barreras del idioma y se consolida a través del respeto y el aprecio cultural.