BTS en Lima: Jungkook recorrió Agua Dulce y los Pantanos de Villa antes del concierto en San Marcos

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La estancia de BTS en el Perú comienza a dejar postales más allá de los escenarios. Jungkook, uno de los siete integrantes de la agrupación surcoreana, sorprendió a sus seguidores al compartir fotografías de su recorrido por diferentes puntos de Lima antes del primer concierto del grupo en el país.

Las imágenes publicadas por el cantante muestran paisajes de la playa Agua Dulce, ubicada en Chorrillos, así como espacios naturales reconocibles de los Pantanos de Villa. En su recorrido también registró atardeceres de la costa limeña, una selección de postales que rápidamente fue identificada y difundida por sus seguidores peruanos.

La presencia de Jungkook en el sur de Lima provocó numerosos comentarios de los admiradores de BTS, quienes celebraron que el cantante dedicara parte de su tiempo libre a fotografiar varios paisajes de Chorrillos. Las fotografías del artista mostraron tanto el entorno de este refugio natural como áreas urbanas, incorporando una mirada distinta de Lima.

Una mirada personal sobre Lima

La publicación llamó especialmente la atención porque las fotografías fueron compartidas por el propio Jungkook. Más que una aparición captada únicamente por seguidores o medios locales, el integrante de BTS decidió mostrar, desde su propia perspectiva, algunos de los lugares que conoció durante su estancia.

La secuencia permitió que Agua Dulce y los Pantanos de Villa ocuparan un lugar inesperado en la conversación alrededor de la visita del grupo. Entre bromas y mensajes de entusiasmo, los usuarios peruanos comenzaron a presentar simbólicamente al cantante como un nuevo vecino de Chorrillos.

BTS llegó a Lima después de sus conciertos en Colombia

Los siete miembros de BTS llegaron a Lima el lunes 5 de octubre, procedentes de Bogotá, donde ofrecieron dos presentaciones como parte del tramo sudamericano de su gira. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook arribaron juntos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Las primeras imágenes mostraron a los artistas desplazándose por una zona especial del terminal aéreo antes de abordar los vehículos preparados para su traslado. La movilización estuvo acompañada por un operativo de seguridad para facilitar el desplazamiento de la comitiva por las calles de Lima.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | El grupo surcoreano de K-pop, BTS, arribó a su hotel de concentración en la capital a dos días de hacer su debut en suelo peruano. En los exteriores del recinto, decenas de fanáticos que permanecieron a la espera desde la tarde se congregaron para... pic.twitter.com/NAYMuvJYUv — Exitosa Noticias (@exitosape) October 6, 2026

V probó ceviche y quedó encantado con el camote

Jungkook no fue el único integrante que compartió detalles de su paso por Lima. V cuyo nombre es Kim Taehyung, publicó imágenes de una mesa con diferentes platos de la gastronomía peruana.

En las fotografías y vídeos aparecieron ceviche, causa, arroz con mariscos y pulpo a la parrilla. La selección también incluyó postres como torta de chocolate, suspiro a la limeña y crema volteada. Posteriormente, el cantante utilizó la plataforma Weverse para revelar cuál había sido uno de sus sabores favoritos, admitiendo haber quedad maravillado con el sabor del camote.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Los integrantes de BTS aprovecharon su estadía en Lima para conocer distintos lugares de la ciudad. Jungkook compartió una fotografía desde Chorrillos, mientras que 'V' disfrutó de uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana: el... pic.twitter.com/owFk8tLvas — Exitosa Noticias (@exitosape) October 7, 2026

Así, BTS deja sus primeras huellas en Lima: una mesa cubierta de sabores peruanos, una expresión local convertida en mensaje para sus fanáticos y las fotografías de Jungkook frente al mar y la naturaleza de Chorrillos que muestran su realinterés por generar cercanía con sus fans y el territorio que visitan.