BTS en Perú: Conoce 5 oportunidades de negocio que surgen con el fenómeno del K-pop

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada al Perú de una agrupación de K-Pop de alcance global como BTS genera gran expectativa entre miles de seguidores. De acuerdo con Spotify, las escuchas de la banda entre sus fans peruanos aumentaron en un 94 % el día del anuncio.

Alcance del Kpop abre oportunidades comerciales

Además del aumento en las escuchas, estos fenómenos culturales, poco frecuentes en el país, impulsan el consumo antes, durante y después del evento. Esto abre oportunidades comerciales para negocios formales e independientes que logren conectar con esta audiencia altamente comprometida.

En ese contexto, Carlos Letts, director de la Carrera de Administración y Negocios Digitales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señala que el valor del K-pop va más allá del espectáculo.

"Para los emprendedores, esto abre oportunidades en productos y servicios que no usan marcas registradas, pero sí apelan a la estética, valores y dinámicas del fandom, ampliamente conocida como 'Army'", explica el especialista en emprendimiento.

Oportunidades de emprendimiento:

A partir de ello, el fenómeno K-pop puede traducirse en oportunidades concretas para distintos sectores económicos:

Moda y accesorios temáticos: Los emprendedores pueden desarrollar prendas y accesorios inspirados en la estética del K-pop, apostando por colores, siluetas y estilos asociados al movimiento, siempre con diseños originales que no utilicen nombres, logos ni imágenes protegidas.

Los emprendedores pueden desarrollar del K-pop, apostando por colores, siluetas y estilos asociados al movimiento, siempre con diseños originales que no utilicen nombres, logos ni imágenes protegidas. Gastronomía y propuestas pop-up: Restaurantes, cafeterías y food trucks tienen la posibilidad de ofrecer cartas inspiradas en la cultura coreana o ediciones especiales durante conciertos y eventos, aprovechando el alto flujo de fanáticos antes y después de los espectáculos.

Turismo urbano y experiencias: Hoteles, agencias y guías pueden crear rutas temáticas, city tours para fans o paquetes de experiencias culturales vinculadas a conciertos y actividades relacionadas con el K-pop, dinamizando el turismo local.

Hoteles, agencias y guías pueden crear rutas temáticas, city tours para fans o paquetes de experiencias culturales vinculadas a conciertos y actividades relacionadas con el K-pop, dinamizando el turismo local. Eventos paralelos y comunidades: La organización de ferias, encuentros de fans, concursos de baile, proyecciones y actividades culturales asociadas al fenómeno genera oportunidades en producción de eventos, alquiler de espacios y servicios creativos. Algunos puntos de encuentro céntricos para los fans del K-pop suelen ser plazas y alamedas en el Centro de Lima o centros comerciales como Arenales y Plaza San Miguel.

La organización de ferias, encuentros de fans, concursos de baile, proyecciones y actividades culturales asociadas al fenómeno genera oportunidades en producción de eventos, alquiler de espacios y servicios creativos. Algunos puntos de encuentro céntricos para los fans del K-pop suelen ser plazas y alamedas en el Centro de Lima o centros comerciales como Merchandising creativo y legal: la oportunidad está en desarrollar productos originales inspirados en el fenómeno K-pop, como ilustraciones propias, frases genéricas o artículos funcionales, evitando el uso indebido de marcas registradas y apostando por propuestas auténticas. Asimismo, también surge una gran oportunidad para la importación de merch oficial desde Corea del Sur.

El impacto económico del K-pop se multiplica cuando los emprendedores entienden que no se trata de copiar marcas, sino de crear y fusionar propuestas auténticas alrededor de una tendencia cultural.

