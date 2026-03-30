¡ENHYPEN llega por primera vez a Lima! Conoce la fecha y venta de entradas para el concierto este 2026

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La agrupación surcoreana ENHYPEN ha confirmado que Lima será una de las paradas oficiales de su reciente tour mundial denominado "Blood Saga", desatando un furor instantáneo entre la comunidad de seguidores locales que aguardaba el arribo de la banda de K-pop desde hace varios años atrás.

Gira mundial de la agrupación

Este nuevo recorrido internacional, Blood Saga, arrancará el 1 de mayo y contempla presentaciones en importantes metrópolis de la región como Sao Paulo y Ciudad de México. Una vez concluida su etapa por Latinoamérica, el conjunto asiático extenderá su itinerario hacia otros territorios del continente americano para finalmente cerrar su ambiciosa gira mundial el 13 de marzo de 2027 en suelo europeo.

La ausencia de Chile y Colombia dentro de la lista de países visitados llamó la atención de la comunidad de seguidores, ya que son mercados habituales para el K-pop. En cambio, la inclusión de Perú refleja el crecimiento de la base de fans locales y la expectativa que genera la presentación de ENHYPEN en el país.

¿Cuándo será el concierto en Lima?

ENHYPEN se presentará en Lima el próximo 8 de julio de 2026, como parte de una gira que incluye más de 20 fechas a nivel mundial. El tour comenzará en mayo en Corea del Sur y recorrerá Asia, Latinoamérica, Norteamérica y Europa.

Este esperado concierto se suma al creciente interés por el k-pop en Perú, tras recientes anuncios de grandes artistas del género como BTS, el cual ofrecerá dos conciertos en el Estadio San Marcos el 9 y 10 de octubre con una puesta en escena que promete emocionar a su fandom peruano.

¿Cuándo es la venta de entradas para el concierto en Perú?

Hasta el momento, no se ha anunciado la fecha oficial de preventa ni de venta general de entradas para el concierto de ENHYPEN en Lima. Tampoco se ha confirmado el lugar donde se realizará el evento, lo que mantiene a los fans atentos a nuevas actualizaciones.

La gira "Blood Saga" contempla más de una decena de ciudades y representa uno de los proyectos internacionales más ambiciosos de la banda hasta la fecha, por lo tanto, se espera que la demanda de entradas sea elevada, dada la popularidad que el grupo ha alcanzado en la región.

Se espera que en los próximos días o semanas se revelen estos detalles a través de las redes sociales de la productora y de la ticketera encargada.