"Su tranquilidad importa más": ARMY Perú pide disculpas a BTS tras aglomeraciones fuera de su hotel

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Los seguidores peruanos de BTS expresaron disculpas públicas a los integrantes de la agrupación surcoreana por los ruidos y aglomeraciones afuera de su hotel en Miraflores. La comunidad lamentó los inconvenientes ocurridos en la antesala de sus esperados conciertos en el Estadio Nacional de San Marcos. El pronunciamiento buscó respaldar a los artistas y pedir tranquilidad para su estancia.

Disculpas públicas mediante paneles digitales y deslinde de conductas inapropiadas

A través de paneles digitales en Miraflores, el club de fans proyectó emotivos mensajes en español y coreano para pedir respeto a la privacidad de la boyband. La iniciativa dejó en claro que la verdadera comunidad de seguidores prioriza el bienestar de los músicos sobre cualquier intento por verlos de cerca.

El pronunciamiento enfatizó que las personas que acudieron a realizar ruidos desmedidos o perseguir a los artistas no representan los valores del club de fans local. La organización sostuvo que el afecto hacia la banda debe demostrarse respetando su espacio personal y garantizando que se sientan seguros en Lima.

Asimismo, la comunidad recalcó que el objetivo central de la llegada del grupo al país es disfrutar de sus presentaciones musicales en un ambiente armónico. Por ello, instaron a los asistentes a enfocar su entusiasmo en los shows oficiales y evitar concentraciones nocturnas en la zona residencial.

Exhortación a las autoridades y llamados a la planificación preventiva

Las aglomeraciones en las inmediaciones del hospedaje se desencadenaron tras la realización de un espectáculo de homenaje con drones en el distrito miraflorino. Frente a esta situación, ARMY Perú emitió un comunicado oficial agradeciendo el cariño de los fans, pero remarcando la urgencia de coordinar futuros eventos con las autoridades.

El colectivo de seguidores señaló que lo acontecido debe servir como lección para implementar planes preventivos que gestionen de manera eficiente el flujo de personas. Subrayaron que la falta de control en los alrededores del hotel afectó el descanso de los cantantes y expuso a situaciones de riesgo a los transeúntes.

Finalmente, el club de fans solicitó formalmente el apoyo de la Policía Nacional y Serenazgo para reforzar el cordón de seguridad y mantener el orden en las vías aledañas. Esta medida busca resguardar la tranquilidad del vecindario y la integridad física de todos los asistentes durante los días de concierto.

En ese sentido, BTS iniciará su serie de presentaciones en Lima respaldado por una fanaticada que reafirma su compromiso absoluto con el respeto, la seguridad y el desarrollo ordenado de cada una de sus fechas programadas. La comunidad de seguidores en el país espera que este gesto de madurez y empatía marque el tono de la visita de la agrupación surcoreana, garantizando que su estadía se desarrolle en un ambiente de paz