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Nuevo accidente vehicular

Dos buses de transporte público chocan y generan tráfico en la av. Universitaria: Se han reportado heridos

En Cercado de Lima, un fuerte choque fue protagonizado por dos buses de transporte público en el cruce de la av. Universitaria y Óscar Benavides. Producto del siniestro se reportaron heridos y generó tráfico.

Dos buses de transporte público chocan y producen tráfico en la av. Universitari
Dos buses de transporte público chocan y producen tráfico en la av. Universitari (Foto: Composición Exitosa)

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/06/2026

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Un nuevo accidente vehicular se ha registrado en la capital. Esta vez en el distrito de Cercado de Lima dos buses de transporte público protagonizaron un fuerte choque que ha dejado como saldo personas heridas y a su vez ocasionó congestionamiento.

Dos buses de transporte público colisionan y dejan 8 heridos

La mañana de este viernes, 19 de junio, dos unidades vehiculares colisionaron violentamente en el cruce de la avenida Universitaria y Óscar Benavides (ex Colonial) de acuerdo a la página web del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

Cabe mencionar que según la información de la institución cinco unidades de emergencia han acudido a atender el accidente. Dos ambulancias, una unidad médica, otra de rescate y una autobomba/rescate. Además se señaló que el siniestro se suscitó a las 5:40 a.m.

Un equipo de Exitosa constató que producto de este accidente vehicular se generó un intenso tráfico en este punto de la capital con dirección al sur. Fueron dos buses de la línea conocida como El Rápido que colisionaron. A causa de ello algunos pasajeros resultaron heridos y se conoció que ya fueron derivados a centros de salud cercanos para su inmediata atención.

Hay que señalar que no se han registrado víctimas mortales. Una grúa llegó hasta el lugar de los hechos para poder remolcar ambos vehículos que están ocupando medio carril en esta zona concurrida del Cercado de Lima.

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Según las imágenes registradas por nuestro medio, una de las unidades vehiculares resultó con parte de su carrocería delantera afectada y la luna frontal con rajaduras evidenciando el fuerte impacto. En tanto, el otro bus presenta su parte trasera inferior destrozada.

Reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
Reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

Intenso tráfico en la zona del accidente

A raíz del accidente se generó intenso congestionamiento vehicular en el cruce de la avenida Universitaria con Óscar Benavides lo que a su vez está ocasionando problemas a aquellas personas que se están desplazando por esta parte del Cercado de Lima.

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Se espera que la grúa pueda retirar ambos vehículos. Mientras tanto, un efectivo de la Policía Nacional es el que está dirigiendo el tránsito para que los medios de transporte continúen con sus rutas por un lado del carril.

Como vemos, la mañana de este viernes, 19 de junio, en el cruce de la avenida Universitaria con Óscar Benavides se produjo un accidente vehicular entre dos buses pertenecientes a la línea conocida como 'El Rápido'. Producto de ello algunos pasajeros resultaron heridos y a su vez se generó congestionamiento en la zona.

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