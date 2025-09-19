RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Susana Villarán: PJ iniciará el martes 23 de septiembre juicio oral contra exalcaldesa de Lima

El Poder Judicial anunció que el próximo martes 23 de septiembre se llevará a cabo el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros investigados.

19/09/2025

El Poder Judicial dará inicio, el próximo martes 23 de septiembre, el juicio horal contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros investigados. por los delitos de asociación ilícita, colusión, cohecho y lavado de activos.

Juicio oral contra Susana Villarán

El Poder Judicial recurrió a su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) para anunciar cuándo y a qué hora se llevará a cabo este juicio oral que recae sobre la exautoridad edil de la capital, además de otros implicados.

"Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional inicia este martes 23 de setiembre, a las 9:00 horas, juicio oral de manera presencial contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de La Puente, y otros investigados, por los delitos de asociación ilícita, colusión, cohecho y lavado de activos", se lee en la publicación.

De acuerdo a la resolución del expediente las imputaciones que se le sigue a la exburgomaestre de Lima abarcan los delitos de asociación ilícita, imputaciones alternativas (colusión simple y cohecho pasivo propio), lavado de activos, falsedad genérica, falsa declaración en procedimiento administrativo.

Cabe resaltar que, la Fiscalía ha solicitado 29 años de prisión contra Villarán de la Puente y respecto al juicio oral se desarrollará luego de una extensa investigación fiscal y judicial respecto a hechos que guardan relación con campañas políticas y contratos de concesión entre las que destacan "No a la Revocatoria", "Reelección", "Rutas de Lima", "Línea Amarilla" y la Vía Expresa Sur.

Otros implicados en este juicio oral

Nota en desarrollo...

