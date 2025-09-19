Delia Espinoza podría ser destituida como fiscal de la Nación: "En esa dirección va la JNJ", señala abogado

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el abogado procesalista, Claudio Cajina, indicó que la suspensión de Delia Espinoza abre paso al procedimiento sancionador de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que podría decidir si la destituye o no como fiscal de la Nación.

La destitución de Delia Espinoza es una posibilidad

Este viernes 19 de septiembre, la titular del Ministerio Público tenía programado presentarse ante el pleno de la JNJ que evaluaría su suspensión preventiva del cargo. Sin embargo, no asistió y a la hora en la que iniciaba la audiencia convocó a una conferencia de prensa.

Al respecto, el letrado Cajina fue consultado si es que esta actiud de la magistrada podría escalar hasta una probable destitución.

"A uno le asiste el derecho de defenderse, uno puede optar por no hacerlo, optar por guardar silencio. Lo que corresponde a la autoridad es brindar ese derecho y garantizar al investigado puede ejercerlo adecuadamente, si uno no quiere ir a defenderse tendrá que abstenerse a las consecuencias de haber tomado esa decisión", explicó.

Bajo esa premisa, opinó que "no ve ninguna vulneración de derecho alguno por el hecho que la fiscal Espinoza" haya decidido no asistir a su juicio oral este viernes. Además, reveló que tras la suspensión lo que prosigue es el procesamiento dentro del proceso administrativo sancionador y "una de las posibilidades es la destitución" .

Al respecto señaló que se deberá estar atento "a las consideraciones que se vayan desarrollando a lo largo de este proceso sancionador" a fin de determinar "si es que le corresponde la destitución o no" a Espinoza Valenzuela.

La probabilidad de interponer un recurso

El abogado procesalista se pronunció si es que Delia Espinoza pueda interponer un recurso o documento ante su suspensión y si es que tendría que hacerlo fuera de su cargo o no.

"Debería hacerlo (...) lo correcto sería que si Delia Espinoza no se encuentra conforme con lo que se ha decidido recurra a las instancias que tiene al alcance para poder cuestionarla, eso signifcia ir al Poder Judicial, probablemente recurrir a un juez constitucional para que vía amparo evalúe si esta decisión resulta ser constitucional o si por el contrario vulnera sus derechos o tiene algún elemento de insconstitucionalidad", señaló.

