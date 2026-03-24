Chofer de bus enternece y genera admiración al llevar a su perrito mientras trabaja: "No hay excusa"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El chofer de un bus de transporte público se ha vuelto viral en redes sociales y ha generado una ola de admiración y ternura por llevar consigo a su perrito durante su larga jornada laboral. El hombre fue captado manejando su vehículo durante todo el día, mientras su perrito reposaba en la parte trasera de su asiento y, al parecer, iba muy cómodo.

Chofer lleva a su perrito mientras conduce

El video, que fue difundido por la página 'Vaguitos de 4 patas', muestra a un conductor de la ruta 104 San Bartolo conduciendo con completa normalidad por una vía rápida. Sin embargo, lo más sorprendente es que justo detrás de su asiento va su perrito. El cachorro parece vivir muy feliz, ya que incluso duerme por ratos.

El transportista acondicionó una pequeña cama para su perrito y, además, le colocó una correa para evitar que se escape. También le puso un plato con comida y agua para que pueda alimentarse adecuadamente durante su larga jornada laboral.

"No hay excusa para dejar atrás a nuestras mascotas. Este conductor demuestra su compromiso llevando a su pequeño al trabajo. Solicitamos al chofer de la línea 104 San Bartolo", escribió el administrador de la página que publicó el video.

Reacción emotiva en redes sociales

El video no tardó en hacerse viral y, hasta el momento, ya cuenta con más de un millón de 'me gusta' y decenas de miles de comentarios. Los internautas resaltaron el gran compromiso del chofer por no dejar abandonada a su mascota y, por el contrario, llevarla consigo a su trabajo. Además, resaltaron que el perrito se ve muy feliz y cómodo.

"Mis respetos al conductor por cuidar a su hijo de cuatro patas", "El perrito mira la cámara y luego a su papá, como diciendo: 'me están grabando'", "Mientras esté al lado de su dueño, las mascotas no se estresan y se acostumbran a la rutina", "Aquí en Medellín hay un conductor de la Ruta de la Salud que siempre lleva a su perrita, una lobo siberiano", se lee en los comentarios.

No cabe duda que, la historia de este chofer demuestra que el amor y la responsabilidad hacia las mascotas pueden ir de la mano con el trabajo diario. Su gesto no solo ha conmovido a miles, sino que también invita a reflexionar sobre el compromiso que implica tener un animal. Más que una escena tierna, es un ejemplo de empatía, cuidado y respeto hacia nuestros compañeros de vida.