MML comprará 40 mil cámaras para buses de transporte público, anuncia premier: "El alcalde se ha comprometido"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El sicariato y la extorsión contra el transporte público se han convertido en una de los principales flagelos a combatir por el gobierno de José Balcázar. Para ello, el Ejecutivo viene disponiendo de una serie de medidas para frenar los ataques contra conductores los cuales se reportan a diario en diferentes partes del país.

MML comprará 40 mil cámaras para buses

Una de estas acciones se ha coordinado en las últimas horas la cual se logró gracias a la colaboración de la Municipalidad Metropolitana de Lima. De acuerdo a lo indicado por el premier Luis Arroyo, el municipio capitalino adquirirá 40 mil cámaras de videovigilancia para ser implementadas en 8 mil buses de transporte público.

El anuncio fue hecho durante la inauguración de un puesto de auxilio rápido de la Policía Nacional del Perú en el patio de maniobras de la empresa Translicsa en San Martín de Porres. La idea es responder de manera inmediata ante un nuevo ataque de criminales contra esta línea que ya ha sido afectada en más de una oportunidad.

"Ayer tuvimos una reunió, todos los transportistas, con el alcalde de Lima, y ayer mismo se le derivó de ATU para que el alcalde de Lima, en medio del estado de emergencia, compre 40 mil cámaras de videovigilancia para 8 mil vehículos", indicó.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El premier Luis Arroyo anunció que la Municipalidad de Lima comprará 40 mil cámaras para los buses de transporte público que vienen siendo extorsionados. Según precisó, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se comprometió a adquirir los equipos en un plazo... pic.twitter.com/XzwSbmSJGu — Exitosa Noticias (@exitosape) March 24, 2026

Según precisó, la compra, instalación y ejecución de estos implementos en las unidades de transporte será en plazo máximo de un mes, según compromiso hecho por el propio alcalde Renzo Reggiardo.

"Eso va ser importantísimo y el alcalde de Lima se comprometió que en máximo 30 días esas cámaras estarán compradas y puestas en los diferentes medios de transporte público", añadió.

Saluda coordinación con transportistas

El presidente del Consejo de Ministros también saludó la instalación de este puesto rápido en el patio de maniobras de Translicsa indicando que siempre debe haber una coordinación estrecha entre los transportistas y el Estadio, especialmente en medio de esta crisis de inseguridad que atraviesa el país.

"La implementación de este puesto es el resultado del trabajo articulado con el sector transportes, este punto permitirá proteger este terminal y toda su zona de influencia, brindando mayor seguridad a transportistas, trabajadores y pasajeros", añadió.

En resumen, el premier Luis Arroyo anunció que la Municipalidad Metropolitana de Lima comprará 40 mil cámaras de videovigilancia para buses de transporte público tras los constantes ataque de sicarios y extorsionadores en toda la capital.