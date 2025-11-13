Cae en Argentina 'El Jorobado Deivi', presunto cabecilla de la banda criminal 'Los Compadres' en Trujillo

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior informó que en Buenos Aires (Argentina) ha sido detenido Deivi Junior Romero Ullilen, alias 'El Jorobado Deivi', tras una alerta roja de Interpol por delitos de extorsión y narcotráfico.

Capturan a 'El Jorobado Deivi'

Este jueves 13 de septiembre la cartera del estado liderada por Vicente Tiburcio dio a conocer a través de una 'alerta Mininter' que el delincuente 'El Jorobado Deivi', sindicado como el presunto líder de la banda delictiva 'Los Compadres', fue capturado en territorio argentino.

"En un nuevo golpe al crimen organizado transnmacional, fue capturado, en Argentina, Deivi Junior Romero Ullilen, alias 'El Jorobado Deivi', quien sería el cabecilla de la organización criminal 'Los Compadres', vinculada al narcotráfico, extorsión y sicariato", se lee en el comunicado publicado en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter).

Además, el Ministerio del Interior señaló que esta "importante captura" fue posible gracias a "la estrecha coordinación entre la Policía peruana y argentina". De igual manera, enfatizaron que este sujeto contaba con una alerta roja de Interpol.

Cabe señalar que, fue la Policía Federal de Argentina que logró la detención de Deivi Romero. De acuerdo con las investigaciones sería el hombre de confianza y presunto brazo derecho de 'Jhonsson Pulpo', además de integrar una red dedicada a actos extorsivos en distintos países en la región.

¿Por qué era buscado 'El Jorobado Deivi'?

Este criminal era buscado en Perú por graves delitos relacionados con el narcotráfico y, principalmente, extorsión a diversas empresas en la región La Libertad. Contra Deivi Romero pesaba una orden de captura internacional, lo que motivó la emisión de una Alerta Roja de Interpol para su localización y arresto.

Por lo que su captura representa un golpe significativo para las estructuras criminales que operan desde el extranjero y que directamente siembran zozobra y exigen cupos ilícitos a empresas y negocios en Trujillo.

En tanto, tras la captura de 'El Jorobado Deivi' se espera que esté dispuesto a disposición de las autoridades competentes para llevar a cabo el proceso de extradición correspondiente.

Si bien es cierto este sujeto es acusado de una serie de delitos en el norte de nuestro país, de acuerdo a información del Ministerio Público, fue el supuesto encargado de cobrar el monto de 300 mil soles a la familia de un universitarioo que fue secuestrado por la organización criminal 'Los Pulpos', en abril de 2022.

Como vemos, tras una alerta roja de Interpol se ha logrado la captura de 'El Jorobado Deivi', quien es sindicado de liderar la banda criminal 'Los Compadres' dedicada a la extorsión, narcotráfico y sicariato.