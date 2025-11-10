Callao: Desvían 22 rutas de trasporte público por forado en la avenida Néstor Gambetta

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la aparición de un gran forado en un tramo de la avenida Néstor Gambetta en el distrito de Ventanilla, en el Callao, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció el plan temporal de desvíos de un total de 22 rutas de transporte público.

La afectación registrada en el km 3.5 de la importante vía el pasado 7 de noviembre alertó a los vecinos de la zona, quienes levantaron sus quejas ante las autoridades y advirtieron posibles peligros.

Ante ello, el Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso cerrar este tramo comprendido entre el óvalo 200 millas y la avenida Haya de la Torre.

Ante la afectación registrada en el km. 3.5 de la av. Néstor Gambetta, en Ventanilla, 22 rutas de transporte público desvían su recorrido, temporalmente, por las avenidas Haya de la Torre, Cuzco, De la Revolución y Pedro Beltrán, en dirección a San Miguel. pic.twitter.com/RlRpCDH9LZ — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) November 9, 2025

Desvío de transporte

De esta manera, la ATU anunció el plan de desvíos de transporte público mientras se realizan los procesos de recuperación definitiva de la vía. Los vehículos que se dirigen hacia San Miguel circularán ahora por las avenidas Haya de la Torre, Cuzco, De la Revolución y Pedro Beltrán.

Por su parte, las unidades que se trasladan hacia Ventanilla lo deberán hacer por las avenidas Cuzco y Haya de la Torre, para luego retomar su camino habitual por la av. Néstor Gambetta.

La entidad del MTC señala que estas medidas buscan "garantizar la continuidad de los servicios de transporte púbico y la movilidad de los usuarios".

MTC anuncia reconstrucción del tramo afectado

Según la entidad, la adjudicación de la obra de recuperación está programada para el 12 de noviembre, fecha en que el Provías Nacional del MTC seleccionará a la empresa encargada de ejecutar los trabajos.

La buena pro de la licitación permitirá recuperar 560 metros del km 3.5 de la av. Néstor Gambetta.

En tanto, la directora ejecutiva de Provías, Claudia Dávila, señaló que el plan de desvíos se ha implementado para tránsito pesado y de carga liviana, "que incluye señalética y reductoras de velocidad para asegurar el tránsito de las personas".

Personal del MTC, junto con la Policía Nacional del Perú (PNP), se encargará de orientar el tránsito y supervisar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad vial.

Asimismo, se exhortó a los transportistas y conductores respetar la señalización temporal colocada en el lugar y circular con precaución para evitar accidentes o daños en los vehículos.

El daño en la plataforma ha generado preocupación en conductores y vecinos debido a que esta es una zona clave conecta al puerto limeño con la ruta al puerto de Chancay, en Huaral.

Conductores en la zona afectada deberán tomar en cuenta las 22 rutas de desvío en la avenida Néstor Gambetta anunciadas por la ATU, en tanto el MTC se dispone en iniciar los procedimientos para la licitación e inicio de obras de reconstrucción.