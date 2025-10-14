Callao: Sujeto que fue captado golpeando en la vía pública a su mascota fue detenido por agentes de la PNP

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El último fin de semana se viralizó un video en el que se aprecia a un sujeto mientras golpeaba a su mascota en la vía pública del Callao. Tras la denuncia hecha en redes, la Policía Nacional del Perú (PNP) comenzó a hacer seguimiento del caso y finalmente logró la detención del agresor.

Torturó a la perra sin importarle nada

Las imágenes evidenciaron la violencia con el que actuó este ciudadano con su aparente perra. En la avenida Alejandro Bertello, cerca de la ciudad Satélite, Santa Rosa, el individuo tira de la correa de paseo de la can y luego procede a darle dos patadas, que hicieron gritar de dolor a la cuadrúpeda.

En redes sociales, los usuarios pidieron su identificación y que sea detenido por las autoridades de la comisaría de Ingunza. Esto finalmente ocurrió y a través de sus canales oficiales, la PNP confirmó que dio con el sujeto, que ahora deberá afrontar las consecuencias por el delito de maltrato animal.

¡Cae sujeto que maltrató a perro en el Callao!



Efectivos de la comisaría Ingunza capturaron a un sujeto de nacionalidad extranjera tras agredir brutalmente a un perro de raza pitbull, propinándole múltiples golpes.

Los efectivos policiales le encontraron también drogas en su posesión, por lo que procedieron con las diligencias correspondientes. Este delito está tipificado en artículo 206-A del Código Penal peruano, que sanciona los actos de crueldad contra animales. De haber llegado a asesinar a la perra, afrontaría una condena de tres a cinco años.

¿Qué pasará con la perra?

Tras la detención del responsable, la perra de raza american bully, de unos cuatro años de edad, de nombre Atena. Un representante de una conocida veterinaria ubicada en el distrito de Santiago de Surco, llegó hasta el domicilio donde se encontraba la perrita, para llevarla a su cede y darle el tratamiento adecuado y cuidarla durante el proceso de adopción.

Sus profesionales a cargo, mencionaron que su estado es reservado, pese a estar dándole un tratamiento intensivo y que Atena se muestre amigable y con deseos de jugar. En redes sociales han compartido actualizaciones de su salud y se le puede apreciar en una de las playas de la Costa Verde.

Atena siendo atendida en la veterinaria y disfrutando de la brisa del mar en la Costa Verde.

