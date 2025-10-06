Donald Trump anuncia posibles operativos en tierra tras ataques a barcos con drogas en el Caribe

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen operativos antidrogas en tierra, luego de confirmarse un nuevo ataque contra una embarcación sospechosa en el mar Caribe.

Durante el acto por el 250 aniversario de la Armada estadounidense, celebrado en Virginia, el mandatario destacó la efectividad de las operaciones marítimas recientes y señaló que la lucha contra el narcotráfico está entrando en una nueva fase.

"Ya no quedan embarcaciones en esa zona del Caribe. En las últimas semanas, la Armada ha apoyado nuestra misión de eliminar por completo a los terroristas de los carteles. Ya no encontramos ninguna, ni siquiera botes de pesca. Nadie quiere entrar al agua", afirmó Trump.

ÚLTIMA HORA | Trump afirma que ha "marcado una gran diferencia" ataques militares en el Caribe: "Vamos a acabar con el tráfico de drogas, y ya hemos hecho mucho".



"No están entrando drogas por el agua, y vamos a estudiar qué es la fase dos" https://t.co/sYxCI730Hb pic.twitter.com/ghW89k0Mmv — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 5, 2025

Cuatro ataques confirmados desde septiembre

El Pentágono confirmó que, desde principios de septiembre, se han llevado a cabo cuatro ataques militares contra embarcaciones dedicadas al transporte de drogas en el Caribe. Estos operativos han resultado en al menos 21 fallecidos, según fuentes oficiales estadounidenses.

Trump aseguró que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para "eliminar a los carteles de la droga" y destacó que cada barco destruido representa "una victoria para las familias estadounidenses afectadas por el narcotráfico".

"Cada uno de esos botes es el responsable de la muerte de 25 mil estadounidenses y familias, y cuando lo miras desde este punto de vista, lo que estamos haciendo es un acto de bondad", señaló el mandatario durante su discurso.

Escalada de tensión cerca de Venezuela

Las declaraciones de Trump han incrementado la tensión en la región caribeña, especialmente en las zonas cercanas a las costas de Venezuela, donde las operaciones militares estadounidenses han sido más frecuentes en las últimas semanas.

El presidente advirtió que, ante la ausencia de traficantes en el mar, su administración podría iniciar acciones en tierra firme para continuar con la ofensiva contra el narcotráfico.

Esta postura refuerza la línea dura del gobierno de Trump frente a los carteles, al tiempo que abre un nuevo escenario de riesgo geopolítico en América Latina, dada la proximidad de las operaciones a territorio venezolano.

Con esta medida, Estados Unidos busca reforzar su liderazgo en la lucha antidrogas, aunque analistas internacionales advierten que la extensión de las operaciones a tierra podría generar tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre la soberanía de los países involucrados.