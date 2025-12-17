Callao: Trasladan el cuerpo del joven que perdió la vida al interior de un tanque de combustible

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Trasladan el cuerpo de un joven que perdió la vida tras caer a un tanque de combustible en el Callao. Vecinos de la zona exigen el cierre de la empresa ante el fuerte olor a combustible.

Perdió la vida tras caer a tanque

Un lamentable deceso ocurrió al interior de una empresa ubicada en el Callao cuando un joven de 18 años cayó dentro de un tanque de combustible este 17 de diciembre.

Tras al caer al tanque, dos de sus compañeros que intentaron rescatarlo se vieron perjudicados al entrar en contacto con el material inflamable. Ambos fueron trasladados de emergencia en el Hospital II Luis Negreiros. Su estado es de pronóstico reservado.

El local ubicado en la calle Puerto Inca Portales del Rey fue el escenario del deceso. Según imágenes, en el lugar no se contaría con las maquinarias ni implementos necesarios para operar con el combustible.

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), personal de Defensa Civil y personal de serenazgo se dirigieron hacia la zona para iniciar las diligencias de ley correspondientes al caso.

Debido a la ubicación de la empresa de combustible, esta contaría con diversas denuncias vecinales por que su funcionamiento no estaría habilitado para realizar tales operaciones.

Las denuncias no tendrían respuesta por parte de las autoridades del municipio debido a que la corporación tendría cierta influencia para continuar operando.

Vecinos solicitan que empresa sea cerrada

Los vecinos de la zona extienden la denuncia pública para que el local de la empresa sea clausurado. Según expresas, tal local estaría operando desde la clandestinidad.

Además, el intenso olor del combustible que se registra en el sector contribuiría al malestar de los residentes. "Siempre hay un fuerte olor a combustible y eso nos hace daño a nuestra salud"

Indican que en reiteradas ocasiones el fétido olor ha sido motivo de denuncias y clausuras, sin embargo, el local vuelve a operar a pesar de las restricciones. "Utilizan su dinero para manipular a las autoridades", indica una vecina.

Según la información brindada por los lugareños, la empresa de combustible está operando en una zona urbana. Sin embargo, la fiscalización del municipio habría ignorado o pasado por alto el funcionamiento.

El local operaría durante las madrugadas, momento aprovechado para quemar petróleo y realizar otros trabajos. Es durante las mañanas que el fuerte olor impacta contra los habitantes.

Un joven de 18 años perdió la vida tras caer dentro de un tanque de combustible en una cuestionada empresa en el Callao. Dos de sus compañeros que intentaron rescataron se encuentra con pronóstico reservado.