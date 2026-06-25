Camión con cédulas y actas electorales se incendia en Canta durante repliegue de la ONPE

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tarde del 25 de junio, un camión que trasladaba material electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se incendió en la provincia de Canta, región Lima.

El hecho generó alarma entre los pobladores y rápidamente se difundió en redes sociales, alimentando especulaciones sobre un posible impacto en el proceso de la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, la ONPE aclaró que lo transportado eran restos electorales de la primera vuelta del 12 de abril, ya contabilizados y procesados en el sistema oficial.

Desarrollo del siniestro

El incendio ocurrió en el distrito de Huaros, en la carretera Canta-Lima. El fuego consumió ánforas y cédulas que se encontraban en la parte posterior del vehículo, mientras los pobladores alertaban a las autoridades y trataban de salvar el material que pudieran.

La ONPE confirmó que el camión trasladaba material proveniente de las ODPE de Huánuco y Pasco hacia los almacenes de Lurín, donde desde el 24 de junio se viene recibiendo el repliegue de actas y cédulas de la primera vuelta.

El organismo electoral precisó que no hubo daños personales y que se investigarán las causas del incendio. La rápida propagación de las llamas destruyó gran parte del material, pero este ya había sido registrado oficialmente, por lo que no afectaría el cómputo ni la validez de los resultados.

#incendio #ONPE ♬ sonido original - Exitosa Noticias @exitosanoticias 🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | Se reporta el incendio de un camión que transportaba material electoral de ONPE en carretera, en Canta. Se tratarían de restos electorales como cabinas, ánforas, así como cédulas que pasarían a custodia. Según informes preliminares, el material pertenecería a las elecciones del pasado 12 de abril. #Exitosanoticias

Precisiones sobre el material perdido

El representante de la Gerencia Electoral de la ONPE, Gustavo García, explicó horas antes que las cédulas y actas trasladadas eran restos electorales que debían ser almacenados hasta la proclamación del nuevo presidente y luego destruidos en un acto público.

Recordó que la normativa cambió: antes las cédulas se destruían inmediatamente después del conteo, pero ahora deben conservarse hasta la proclamación para garantizar transparencia.

La aclaración resulta importante para evitar la desinformación que pueda circular en redes sociales, donde algunos usuarios alegan que el material correspondía a la segunda vuelta y que aún faltaba ingresar al sistema. En realidad, se trataba de documentos ya cerrados y contabilizados, cuyo traslado era parte de un procedimiento logístico.

🔴 Desde Lurín, realizamos la selección, clasificación y almacenamiento del material y restos electorales de las Elecciones Generales 2026 procedente de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país.#EG2026 pic.twitter.com/FBY85QtXWr — ONPE (@ONPE_oficial) June 25, 2026

El incendio del camión en Canta evidencia la vulnerabilidad del transporte de material electoral en zonas alejadas, pero también muestra la importancia de la comunicación oficial para evitar que incidentes logísticos se conviertan en especulaciones.

En medio de un escenario político polarizado, la precisión sobre qué tipo de documentos se trasladaban resulta clave para blindar la confianza ciudadana en el sistema electoral.