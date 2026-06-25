Gobierno del Perú ofrece ayuda a Venezuela tras devastadores terremotos y expresa condolencias por las víctimas

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno del Perú expresó su solidaridad con Venezuela luego de los fuertes terremotos registrados el último martes 24 de junio, que ocasionaron graves daños materiales y numerosas víctimas en distintas regiones del país vecino.

Mediante un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la red social X, las autoridades peruanas informaron que se mantiene un seguimiento permanente de la emergencia y ofrecieron asistencia humanitaria.

Cancillería expresa condolencias

Los movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieron diversas zonas del territorio venezolano y provocaron el colapso de edificaciones, interrupciones de servicios básicos y cientos de personas afectadas. Las labores de rescate continúan mientras la comunidad internacional empieza a movilizar ayuda y equipos especializados.

"El Perú viene monitoreando la situación que viene enfrentando Venezuela luego de ocurrido los fuertes sismos en ese país y le ha ofrecido ayuda humanitaria para apoyar en la atención de las urgentes necesidades generadas por este desastre", indicó.

El mensaje oficial también incluyó palabras de respaldo a las familias afectadas por la tragedia y a las autoridades venezolanas encargadas de atender la emergencia.

"El Gobierno del Perú expresa sus más sentidas condolencias por las vidas perdidas, reitera su profunda solidaridad con el pueblo venezolano y hace votos por la pronta recuperación de los heridos y las zonas afectadas", señala el comunicado.

El pronunciamiento se produce en medio de una creciente ola de solidaridad internacional. Diversos países de América y Europa han anunciado el envío de ayuda humanitaria, brigadas de rescate y asistencia técnica para apoyar a las zonas afectadas por los sismos.

El Perú viene monitoreando la situación que viene enfrentando Venezuela luego de ocurrido los fuertes sismos en ese país y le ha ofrecido ayuda humanitaria para apoyar en la atención de las urgentes necesidades generadas por este desastre.



El Gobierno del Perú expresa sus más... — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 25, 2026

Estado de emergencia en Venezuela tras terremotos

Momentos de tensión y preocupación se vive actualmente en Venezuela tras sufrir dos fuertes terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 el 24 de junio, así como 20 réplicas.

Según los primeros reportes, los movimientos telúricos originaron serias afectaciones a edificios, viviendas y establecimientos comerciales. En algunos casos, incluso se han registrado colapsos de los inmuebles dejando personas atrapadas bajo los escombros.

Mientras los equipos de rescate buscaban sobrevivientes en la catástrofe, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez brindó un mensaje a su nación para dar detalles de las medidas que implementan ante esta grave situación.

Venezuela quedó en estado de emergencia luego de que dos potentes terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 sacudieran la zona del centro del país el miércoles 24 de junio. Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, pidió la calma y reveló que la cifra de muertos y heridos ascendió.